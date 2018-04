La Banque centrale allemande lÃ¨ve le voile sur son or

Un mĂ©tal qui continue de « fasciner »: une exposition Ă la Banque fĂ©dĂ©rale allemande lève le voile sur ses colossales rĂ©serves d’or et entend montrer aux sceptiques que les lingots allemands, fraĂ®chement rapatriĂ©s de l’Ă©tranger, sont une rĂ©alitĂ©.

Première Ă©conomie europĂ©enne, championne des exportations, l’Allemagne possède Ă©galement les plus grandes rĂ©serves d’or au monde derrière les Etats-Unis: 3.400 tonnes de mĂ©tal jaune, l’Ă©quivalent de 117 milliards d’euros.

Pourtant, pendant des décennies, la majeure partie des précieux lingots ne se trouvait pas sur le sol allemand, mais dans des banques à New York, Londres ou Paris.

La raison? La crainte, en pleine Guerre froide, que l’Union soviĂ©tique n’envahisse ce qui Ă©tait alors l’Allemagne de l’Ouest et ne mette la main sur l’or allemand.

Mais la pression grandissante du public a incitĂ© la « Bundesbank » ou « BuBa », basĂ©e Ă Francfort, Ă rapatrier l’an passĂ© la moitiĂ© de son or placĂ© Ă la RĂ©serve fĂ©dĂ©rale amĂ©ricaine, la Banque d’Angleterre et la Banque de France.

DĂ©sormais, les lingots sont au sous-sol de l’institution francfortoise, dans un endroit secret. Seuls huit lingots sont exhibĂ©s dans son MusĂ©e de l’argent, dans le cadre de l’exposition « Or. Des trĂ©sors dans la Banque centrale allemande », prĂ©sentĂ©e du 11 avril au 30 septembre 2018.

– « Ramenez l’argent! » –

« Nous faisons cela pour montrer aux citoyens que les lingots d’or sont lĂ », explique Carl-Ludwig Thiele, membre du directoire de la « BuBa », Ă cĂ´tĂ© des lingots de 12 kg exposĂ©s dans des vitrines.

« Nous voulons qu’il y ait de la confiance dans la Banque fĂ©dĂ©rale et dans (ses) rĂ©serves » d’or. Et cela ne peut se gagner qu’avec de la transparence », poursuit-il.

Officiellement, la Banque justifie le rapatriement de son or par l’Ă©volution du contexte gĂ©opolitique. Mais pour les observateurs, le vĂ©ritable aiguillon se situe plutĂ´t du cĂ´tĂ© des politiques et du public, certains ayant demandĂ© si l’or existait bel et bien.

La grogne a Ă©tĂ© particulièrement audible pendant la crise de la dette dans la zone euro, qui a incitĂ© les investisseurs Ă se replier sur des valeurs refuge comme l’or.

La demande d’informations sur les rĂ©serves Ă©tait alors si forte que « certains se sont demandĂ© si les rĂ©serves en Allemagne et Ă l’Ă©tranger Ă©taient rĂ©elles », se souvient M. Thiele.

Exemple: la campagne « Ramenez notre argent Ă la maison », lancĂ©e par l’eurosceptique Peter Boehringer, dĂ©sormais dĂ©putĂ© du parti d’extrĂŞme droite Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui a inondĂ© la Bundesbank de lettres et de pĂ©titions.

Sous la pression, la Bundesbank a dévoilé en 2013 un plan visant à rapatrier la moitié de ses 270.000 lingots.

Sage dĂ©cision, estime Bernhard Löderbusch, 63 ans, l’un des visiteurs de l’exposition. « Si vous possĂ©dez quelque chose, vous devriez l’avoir Ă la maison, il suffit qu’un conflit Ă©clate Ă l’Ă©tranger et que vous ne sachiez pas que l’or est parti… », professe cet ancien banquier.

– « Fascinant » –

Aujourd’hui, 1.710 tonnes d’or sont conservĂ©es Ă Francfort, un peu plus de 1.200 tonnes Ă New York et environ 430 Ă Londres.

Les stocks qui Ă©taient entreposĂ©s Ă Paris ont Ă©tĂ© entièrement rapatriĂ©s l’an dernier, la « BuBa » estimant que, puisque la France et l’Allemagne partagent l’euro, conserver l’or en France n’aurait aucun intĂ©rĂŞt dans l’hypothèse d’une crise nĂ©cessitant de convertir rapidement le mĂ©tal en liquiditĂ©s.

Garder de l’or Ă l’Ă©tranger reste toutefois pertinent: la Fed amĂ©ricaine est la première rĂ©serve de monnaie et Londres, le premier centre mondial de commerce de l’or.

Après sa dĂ©faite de 1945, l’Allemagne, ruinĂ©e, n’avait plus d’or. Mais elle a su accumuler son trĂ©sor dans les annĂ©es du « miracle Ă©conomique ».

Et si l’or n’est plus aussi vital pour le système financier, il reste une « sphère de sĂ©curitĂ© » ultime en pĂ©riode d’incertitude, soutient la Bundesbank.

Pour les Allemands, encore marquĂ©s par l’hyperinflation de la RĂ©publique de Weimar dans les annĂ©es 1920, qui a prĂ©cĂ©dĂ© l’arrivĂ©e des nazis, le caractère tangible de l’or est la clĂ© de son attrait.

Il « incarne tout: l’argent, le pouvoir, la cupiditĂ©, ce pour quoi les gens ont Ă©tĂ© tuĂ©s et les guerres menĂ©es… L’or est fascinant », philosophe M. Löderbusch.