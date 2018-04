La Banque mondiale approuve un prÃªt de 100 milliards FCFA pour soutenir la filiÃ¨re anacarde en CÃ´te d’Ivoire

La Banque mondiale a approuvĂ©, mardi, un prĂŞt de 200 millions de dollars (100 milliards FCFA) destinĂ© Ă la promotion de la filière anacarde en CĂ´te d’Ivoire.Selon un communiquĂ© transmis mercredi Ă APA, ce financement aidera les autoritĂ©s Ă accroĂ®tre la productivitĂ© et la qualitĂ© de la production et Ă favoriser le dĂ©veloppement du secteur de la transformation de la noix de cajou.

Environ 225 000 producteurs bĂ©nĂ©ficieront directement des interventions menĂ©es au titre du Projet d’appui Ă la compĂ©titivitĂ© de la chaĂ®ne de valeur de l’anacarde.

Les entreprises de la filière en profiteront Ă©galement, depuis les petites unitĂ©s de transformation jusqu’aux installations industrielles d’une capacitĂ© annuelle de 3 000 Ă 10 000 tonnes, en passant par les petites et moyennes entreprises qui s’occupent du stockage des noix de cajou brutes, explique la Banque mondiale.

Ces investissements devraient crĂ©er environ 12 000 emplois directs, dont 50 % occupĂ©s par des femmes, prĂ©cise l’institution financière internationale.

«La noix de cajou est l’une des principales sources de revenu pour les petits exploitants de CĂ´te d’Ivoire et la pièce maĂ®tresse des grands systèmes agricoles du pays. Cette filière concerne environ 2 millions de personnes, essentiellement dans le nord du pays, plus pauvre, oĂą elle est devenue la première source de revenus monĂ©taires en milieu rural », explique Pierre Laporte, directeur des opĂ©rations de la Banque mondiale pour la CĂ´te d’Ivoire.

« En dĂ©veloppant la filière anacarde et en l’intĂ©grant davantage dans les marchĂ©s mondiaux, ce nouveau projet a un grand potentiel pour crĂ©er des emplois dans les rĂ©gions rurales grâce Ă l’agriculture et l’industrialisation, ce qui contribuera Ă faire reculer la pauvretĂ©. »

La CĂ´te d’Ivoire est aujourd’hui le premier exportateur et le deuxième producteur mondial de noix de cajou brutes. En 2017, la production a atteint 711 000 tonnes, soit 23 % de la production mondiale.

Selon les estimations, les exportations de noix de cajou se chiffrent Ă 800 millions de dollars. L’anacarde est ainsi le troisième produit d’exportation de la CĂ´te d’Ivoire, par ordre d’importance, après le cacao et les produits pĂ©troliers raffinĂ©s, loin devant le caoutchouc, le coton et le cafĂ©.

Mais la filière anacarde se heurte Ă plusieurs obstacles, en particulier au niveau de la transformation. Le nouveau projet contribuera Ă amĂ©liorer l’organisation et la gouvernance de la filière, avec Ă la clĂ© une rĂ©duction des coĂ»ts de commercialisation et une augmentation de la compĂ©titivitĂ© et de l’inclusion des petits producteurs.

 Il s’attachera Ă amĂ©liorer la productivitĂ© des exploitations et l’accès au marchĂ© des noix brutes en promouvant la recherche et le dĂ©veloppement de plants d’anacardier, en appuyant les services de vulgarisation et les transferts de technologie, et en finançant la rĂ©fection et l’entretien des routes de desserte.

Enfin, l’opĂ©ration soutiendra l’investissement privĂ© dans les infrastructures de stockage et de traitement post-rĂ©colte afin d’accroĂ®tre le volume et la valeur ajoutĂ©e des noix de cajou transformĂ©es localement. Elle donnera lieu pour cela Ă un ensemble intĂ©grĂ© d’interventions Ă trois niveaux.

Il s’agit d’infrastructures de stockage et de transformation, de l’accès Ă des capitaux d’investissement et Ă des instruments de gestion du risque,  et du dĂ©veloppement des marchĂ©s et du commerce.

Ce nouveau projet est en phase avec le Plan national de dĂ©veloppement de la CĂ´te d’Ivoire (2016-2020) et avec le Programme national d’investissement agricole, qui font tous deux du dĂ©veloppement de la filière anacarde une prioritĂ© nationale.

 Il s’inscrit Ă©galement dans le Cadre de partenariat-pays (CPF) de la Banque mondiale pour la CĂ´te d’Ivoire, qui vise Ă remĂ©dier aux problèmes de productivitĂ© et de crĂ©ation d’emplois dans l’agriculture, l’agro-industrie et la transformation.