La Banque mondiale relève sa prévision de croissance pour 2018

La Banque mondiale a relevĂ© mardi sa prĂ©vision de croissance pour 2018 après une annĂ©e plus solide que prĂ©vu, un optimisme teintĂ© nĂ©anmoins d’inquiĂ©tude pour l’Ă©conomie mondiale Ă plus long terme.

Le produit intĂ©rieur brut (PIB) mondial devrait progresser de 3,1% cette annĂ©e, après 3% en 2017. C’est 0,2 point de pourcentage de plus que ses prĂ©visions de juin pour 2018.

« La croissance mondiale est plus forte que ce que nous avions prĂ©vu », a dĂ©clarĂ© Ă l’AFP Ayhan Kose, Ă©conomiste Ă la Banque mondiale, qui a aussi rehaussĂ© de 0,3 point son Ă©valuation de l’expansion pour l’annĂ©e dernière.

L’Ă©conomiste a soulignĂ© que l’embellie profite Ă toutes les rĂ©gions du monde, Ă commencer par les « trois grandes »: les Etats-Unis, la zone euro et le Japon.

D’après ces nouvelles projections, les Etats-Unis devraient voir leur croissance Ă©conomique accĂ©lĂ©rer Ă 2,5% contre 2,2% attendu en juin. Le PIB de la zone euro devrait croĂ®tre de son cĂ´tĂ© de 2,1%. Quant au Japon, la croissance est anticipĂ©e Ă +1,3%.

Les deux grands pays émergents le Brésil et la Russie, qui ont renoué en 2017 avec la croissance (+1,7% et +1%) après deux années de récession, devraient en outre poursuivre leur reprise avec des hausses respectives attendues de 1,7% et 2% en 2018.

La croissance Ă©conomique mondiale est tirĂ©e par les investissements, le secteur manufacturier et les Ă©changes commerciaux tandis que les pays exportateurs de matières premières bĂ©nĂ©ficient d’un raffermissement des prix de ces produits, explique l’institution basĂ©e Ă Washington.

« La reprise de la croissance mondiale est encourageante mais l’heure n’est pas Ă l’autosatisfaction », a toutefois prĂ©venu le prĂ©sident de la Banque mondiale Jim Yong Kim.

La Banque mondiale redoute qu’un « resserrement abrupt » des conditions financières mondiales compromette la croissance.

Elle estime par ailleurs que « l’intensification des restrictions commerciales et la montĂ©e des tensions gĂ©opolitiques pourraient saper la confiance et l’activité » Ă©conomique.

Ces commentaires visent implicitement la politique commerciale de l’administration Trump Ă l’Ă©gard de la Chine notamment ainsi que les tensions exacerbĂ©es entre les Etats-Unis et la CorĂ©e du Nord.