La base du CCDO de Bouaké ‘’entièrement détruite » par des militaires

La base du Centre de coordination des dĂ©cisions opĂ©rationnelles (CCDO) de BouakĂ©, dans le Centre-Nord ivoirien a Ă©tĂ© entiĂšrement saccagĂ©e Ă l’arme de guerre, mardi soir, aprĂšs avoir subi un assaut d’un groupe de militaires, a constatĂ© APA sur place, mercredi, dans la deuxiĂšme ville du pays.Murs criblĂ©s de balles, bureaux en fumĂ©e, mobiliers fracassĂ©s, sont entre autres quelques images de chaos que prĂ©sente la base du CCDO de BouakĂ©, mercredi matin.

 ‘’Le premier constat que nous faisons est navrant parce qu’aujourd’hui je viens de voir que le siĂšge du CCDO de BouakĂ© est entiĂšrement dĂ©truit, le bĂątiment est irrĂ©cupĂ©rable et sur le plan matĂ©riel les dĂ©gĂąts sont importants », a rĂ©vĂ©lĂ© le maire de BouakĂ© Nicolas Youssouf Djibo, aprĂšs une visite sur le site.

 Dieu merci, a poursuivi M. Djibo, ‘’il n’y a eu aucune perte en vie humaine ni du cĂŽtĂ© des agents du CCDO ni des populations ». Pour lui, il est important que les autoritĂ©s procĂšdent Ă des enquĂȘtes poussĂ©es pour trouver les raisons profondes de cette violence.

‘’BouakĂ© a assez souffert. Nous ne voulons plus pour cette annĂ©e 2018 ce genre d’incident car les consĂ©quences sont trĂšs nĂ©gatives pour le dĂ©veloppement de la ville », a ensuite a poursuivi le premier magistrat cette deuxiĂšme ville du pays, exhortant les militaires Ă ne plus revendiquer aussi brutalement ‘’qui fait effraie la population et nos partenaires ».

 ‘’Tout ceci a pour rĂ©sultat l’isolement de la CĂŽte d’Ivoire alors que le prĂ©sident de la RĂ©publique a rĂ©ussi quelque chose d’extraordinaire en 2017 en faisant revenir ce pays au-devant de la scĂšne, n’abimons pas ce travail merveilleux et gigantesque », a-t-il par la suite relevĂ© avant d’inviter les populations de sa commune à ‘’garder espoir ».

Un retour au calme est constatĂ© depuis ce mercredi matin Ă BouakĂ©, au lendemain d’une sĂ©rie d’attaques Ă l’arme lourde et Ă la kalachnikov entre deux factions ennemies de l’armĂ©e ivoirienne.

Dans la nuit de jeudi Ă vendredi dernier une altercation est survenue entre un Ă©quipage du CCDO et des soldats du Bataillon d’artillerie sol-sol (BASS) dans la ville de BouakĂ©.

Au cours de la dispute qui a suivi, des coups de feu ont Ă©tĂ© tirĂ©s par les protagonistes provoquant le dĂ©cĂšs par balle du sergent DembĂ©lĂ© Yacouba et faisant un blessĂ©, selon un communiquĂ© de l’Ă©tat-major des Forces armĂ©es de CĂŽte d’Ivoire (FACI).