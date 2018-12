La Bceao annonce un programme d’éducation financière

Dans le cadre de sa Stratégie régionale d’inclusion financière (SRIF), la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) va mettre en place un programme d’éducation financière pour les populations de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA), a annoncé, mardi à Dakar, Mme Gisèle Kény Ndoye directrice de l’inclusion financière à la BCEAO.Elle s’exprimait lors d’une rencontre thématique de la BCEAO avec les journalistes économiques du Sénégal sur l’inclusion financière et le franc cfa.

« Il s’agit à travers ce programme de faire en sorte que les populations comprennent les services financiers auxquels elles ont accès », a laissé expliqué Mme Ndoye.

L’éducation financière est le processus par lequel des consommateurs et/ou investisseurs améliorent leur connaissance des produits, concepts et risques financiers, acquièrent au moyen d’une information, d’un enseignement ou d’un conseil objectif, les compétences et la confiance nécessaires pour devenir plus sensibles aux risques et opportunités en matière financière.

Ce processus va ainsi permettre, entre autres avantages, aux populations de faire des choix raisonnés, en toute connaissance de cause, de savoir où trouver une assistance financière ou encore de prendre d’autres initiatives efficaces pour améliorer leur bien-être financier.

De l’avis de la directrice de l’inclusion financière de la BCEAO, le programme d’éducation financière comportera plusieurs volets. Dans le volet par exemple de la communication, il s’agira d’adapter le message aux différents cibles (grand public, écoles, populations rurales, femmes etc.) dans les langues nationales et locales de l’UEMOA.

Mme Ndoye a par ailleurs décliné l’objectif global de la SRIF qui est d’assurer, sur un horizon de 5 ans, l’accès et l’utilisation d’une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coûts abordables, à 75% de la population adulte de l’UEMOA contre 55% en 2017.