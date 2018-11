La BCEAO veut accompagner les Etats dans leurs stratégies de digitalisation

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) va accompagner sur la période 2019-2021les Etats de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) dans la mise en œuvre de leurs stratégies de digitalisation nationale, a affirmé Mme Akuwa Azoma Dogbé, Directrice des systèmes et moyens de paiement de la BCEAO.Elle animait un panel sur la digitalisation des Etats de l’UEMOA, entrant dans le cadre de la semaine de l’inclusion financière, initiée depuis lundi par la BCEAO.

Selon Mme Dogbé, l’institut d’émission procédera à l’élaboration d’un guide méthodologique sur la conception et la mise en œuvre des politiques de digitalisation. « La vision de la BCEAO est de doter l’UEMOA de systèmes de paiement sûrs, efficients et accessibles sur la base de critères transparents et mettre à la disposition des agents économiques des moyens de paiement modernes et de faibles coûts », a-t-elle indiqué.

En attendant un état des lieux qui est en cours, la Directrice des systèmes et moyens de paiement de la BCEAO a mis en exergue quelques initiatives des Etats en matière de digitalisation des paiements publics. C’est ainsi qu’au Bénin, il y a eu la bancarisation des salaires et pensions en 2017, le paiement des allocations universitaires sans compter l’accès du trésor public au système de paiement. Quant au Burkina Faso, il y a la télé-déclaration des impôts et le lancement en septembre 2018 d’un programme de paiement des frais d’inscription universitaire via la téléphonie mobile.

Une initiative similaire est notée en Côte d’Ivoire avec la digitalisation du paiement des inscriptions dans les écoles secondaires ainsi que celle des prélèvements fiscaux pour les entreprises (déclaration, paiement). La Guinée-Bissau n’est pas en reste avec l’adoption de la loi sur les transactions électroniques, la digitalisation des pensions, des bourses et des allocations sociales.

Au Mali, Mme Dogbé signale la participation directe aux systèmes de paiement et la mise en œuvre du compte unique du Trésor. Il en est de même du Niger avec ce compte dont le processus est en cours.

Concernant le Sénégal, la Directrice des systèmes et moyens de paiement de la BCEAO a signalé l’adoption jeudi de la loi sur les transactions électroniques et la digitalisation des pensions, bourses et allocations sociales.

Le processus de digitalisation des paiements publics est également en cours au Togo avec la création de l’Office Togolais des recettes (centralisation des circuits de paiement des services de douane et des impôts).