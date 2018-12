La BEAC projette un taux de croissance de 3% en en zone CEMAC

La Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) table sur un taux de croissance de 3% en 2019 au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), selon les projections du Comité de politique monétaire (CPM) réuni mardi à Yaoundé pour sa quatrième session annuelle.Dans un communiqué dont APA a pu obtenir une copie, le CPM explique que ce regain de l’activité se traduit par « la hausse du prix du baril du pétrole brut, l’augmentation de sa production, et du dynamisme du secteur non pétrolier conjugués à la poursuite des réformes macroéconomiques et structurelles des Etats de la sous-région ».

Ainsi, pour l’année 2018, il est prévu un taux de croissance réelle de 1,5% en moyenne annuelle contre +0,2% en 2017, une progression du niveau général des prix d’environ 1,7% en moyenne annuelle, contre 0,9% en 2017, un excédent du solde budgétaire base engagements, dons compris de 0,8% du PIB (produit intérieur brut) contre un déficit due 3,7% du PIB en 2017.

Dans le même sillage, le CMP a constaté une contraction du compte courant à -3,1% du PIB, contre -4,2% du PIB en 2017, une expansion de la masse monétaire de 5,5% pour un taux de couverture extérieure de la monnaie qui se situerait autour de 60,7%.

Tenant compte de ces évolutions macroéconomiques de la sous-région attendues en 2018, et des « perspectives favorables à moyen terme » et après analyse du fonctionnement du marché monétaire et des facteurs de risques pesant sur la stabilité monétaire, des décisions suivantes ont été prises.

Le maintien inchangé du Taux d’intérêt des appels d’offres (TIAO), le relèvement du taux de la facilité marginale de près de 75 points de base pour le porter de 5,25% à 6,00% ; le maintien inchangé du taux de facilité marginale de dépôt, le relèvement du taux de pénalité aux banques de 75 points de base pour le porter de 7,55% à 8,30%, ainsi que le maintien inchangé des coefficients des réserves obligatoires.

Selon le gouverneur de la BEAC et président du CPM Abbas Mamahat Tolli, « le relèvement du taux de la facilité marginale de prêt traduit la volonté de la Banque centrale d’appuyer les réformes du cadre opérationnel de sa politique monétaire ».