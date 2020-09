La BEI accorde 200 millions d’euros pour soutenir les entreprises marocaines dans les secteurs de la bio-économie et de l’agriculture

La Banque européenne d’investissement (BEI) et le groupe crédit agricole du Maroc (GCAM) ont signé, mercredi, un accord de financement de 200 millions d’euros pour soutenir les entreprises marocaines dans le secteur de la bio-économie et de l’agriculture avec une attention particulière pour le développement durable.

Cet accord a pour objectif premier d’appuyer et accompagner la mise en œuvre de la nouvelle stratégie agricole du Royaume « Génération Green 2020-2020 », indique un communiqué conjoint des deux parties.

Signée par la vice-présidente de la BEI, Emma Navarro et le président du directoire du GCAM, Tariq Sijilmassi, en présence du ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, cette ligne de crédit porte sur le financement des chaînes de valeurs agricoles, toutes productions confondues et touche l’ensemble de l’écosystème y afférent (production, stockage, logistique, conditionnement, emballage, transformation, commercialisation, etc).

L’ensemble des segments de production alimentaire, amont et aval (exploitations agricoles, coopératives agricoles, Groupements d’intérêt économique, petites et moyennes entreprises, très petites entreprises, etc), est aussi concerné par ce financement.

Elle cible en particulier les investissements productifs et générateurs d’emplois et de valeur ajoutée et ce en parfait accord avec les orientations de « Génération Green 2020-2030 ».

Ce soutien d’envergure fait aussi partie de la mobilisation de l’Union européenne (UE) face à la pandémie du coronavirus, fait savoir le communiqué, ajoutant que ce prêt sera accompagné d’une assistance technique pour appuyer le GCAM dans la digitalisation des chaines de valeur agricoles et le financement vert. La BEI mobilisera également des ressources additionnelles pour accompagner le GCAM et ses clients à travers une assistance technique ciblée qui permettra d’une part de soutenir la digitalisation de ce secteur et l’emploi du « big data » et, d’autre part, de développer des mesures et actions en faveur de l’environnement.

Partenaire clef du Maroc depuis plus de 40 ans, la BEI a accordé au Royaume depuis 2007, plus de 5 milliards d’euros de financements, dont 30% dédiés au secteur privé.

Le GCAM se mobilise auprès des agriculteurs pour répondre efficacement à l’ensemble de leurs besoins et apporter des solutions innovantes et efficaces aux problématiques du monde rural. Le groupe présente aujourd’hui un total bilan de plus de 10 milliards d’euros et un encours de crédits de 8 milliards d’euros dont plus de la moitié est affectée au secteur agricole, agroalimentaire et aux activités économiques en milieu rural.