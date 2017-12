La BIRD accorde un prÃªt de 112 milliards de FCFA au Cameroun

La Banque internationale pour la reconstruction et le dĂ©veloppement (BIRD), a accordĂ© un prĂŞt de 112,83 milliards de francs CFA au Cameroun a appris mercredi APA selon les termes d’un dĂ©cret du chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, ordonnant la publication au Journal officiel de la RĂ©publique du Cameroun du texte de l’Accord de crĂ©dit.Des fonds consĂ©cutifs Ă l’accord conclu le 22 dĂ©cembre 2017 entre la RĂ©publique du Cameroun et la BIRD, pour l’opĂ©ration d’appui aux politiques de dĂ©veloppement pour la consolidation budgĂ©taire et la croissance inclusive.

Face à une conjoncture économie que difficile marquée par la baisse des cours des matières premières, le Cameroun multiplie des initiatives devant lui permettre de poursuivre le développement.

Dans cette perspective, note le gouvernement camerounais, un accent particulier est mis sur la stratĂ©gie visant la consolidation budgĂ©taire.Â

En d’autres termes, le prĂŞt octroyĂ© par la BIRD devrait ĂŞtre prioritairement orientĂ© vers la rĂ©alisation des programmes de dĂ©veloppement touchant au quotidien, la vie des populations, notamment celles des couches sociales vulnĂ©rables.