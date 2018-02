La Birmanie dÃ©ment une enquÃªte de presse dÃ©crivant un massacre de Rohingyas

Le gouvernement birman a dĂ©menti samedi des informations de l’agence Associated Press (AP) basĂ©es sur des tĂ©moignages de rĂ©fugiĂ©s rohingyas faisant Ă©tat d’un massacre et de l’existence de cinq charniers dans un village de l’Etat Rakhine, se contentant d’indiquer que 19 « terroristes » avaient Ă©tĂ© tuĂ©s et enterrĂ©s en aoĂ»t dans le secteur.

Se fondant sur les dĂ©clarations de dizaines de rĂ©fugiĂ©s et sur des vidĂ©os datĂ©es filmĂ©es Ă l’aide de tĂ©lĂ©phones mobiles, l’enquĂŞte d’AP a Ă©tabli qu’un massacre de musulmans rohingyas avait Ă©tĂ© perpĂ©trĂ© dans le village de Gu Dar Pyin, dans l’Etat Rakhine, et que les corps des victimes reposaient dans cinq fosses communes jusqu’Ă prĂ©sent non localisĂ©es.

L’enquĂŞte, que l’AFP n’a pu vĂ©rifier façon indĂ©pendante, dĂ©crit des atrocitĂ©s perpĂ©trĂ©es par des militaires et des militants de groupes bouddhistes, qui ont attaquĂ© les villageois au fusil, au couteau, au lance-roquettes et Ă la grenade avant de jeter leurs cadavres dans des fosses et dĂ©verser de l’acide dessus.

Des images satellite ont montrĂ© un village complètement rasĂ©, et des Rohingyas rĂ©fugiĂ©s dans des camps au Bangladesh ont affirmĂ© qu’environ 400 personnes avaient Ă©tĂ© massacrĂ©es au cours de cette attaque, selon l’agence de presse amĂ©ricaine.

Les autoritĂ©s birmanes ont dĂ©menti. Une Ă©quipe d’inspecteurs gouvernementaux « a systĂ©matiquement enquĂŞtĂ© sur les informations d’AP sur l’affaire du village de Gu Dar Pyin, y compris en interrogeant des villageois, et a Ă©tabli qu’elles n’Ă©taient pas vraies », a indiquĂ© samedi le ComitĂ© d’information du gouvernement sur sa page Facebook.

– Dix-neuf « terroristes » tuĂ©s –

Le ComitĂ© a affirmĂ© que des affrontements entre forces de sĂ©curitĂ© et militants rohingyas avaient Ă©clatĂ© dans ce village le 28 aoĂ»t. « Dix-neuf terroristes morts ont Ă©tĂ© retrouvĂ©s (…) et leurs corps enterrĂ©s », a-t-il indiquĂ©, sans fournir de prĂ©cisions sur l’emplacement des sĂ©pultures.

Près de 690.000 musulmans rohingyas vivant dans l’ouest de la Birmanie se sont rĂ©fugiĂ©s au Bangladesh voisin depuis fin aoĂ»t. Ils accusent l’armĂ©e et des milices bouddhistes d’exactions (viols, tortures, meurtres…) s’apparentant Ă une campagne de purification ethnique. L’armĂ©e birmane nie ces accusations, affirmant n’avoir procĂ©dĂ© qu’Ă des opĂ©rations contre des rebelles rohingyas. Mais elle empĂŞche les mĂ©dias et les enquĂŞteurs de l’ONU de visiter la zone du conflit.

Ces restrictions rendent très difficile, pour les mĂ©dias et les organisations internationales, de vĂ©rifier les nombreux tĂ©moignages de rĂ©fugiĂ©s rohingyas au Bangladesh qui ont conduit l’ONU Ă accuser les troupes birmanes d’un possible gĂ©nocide.

Un porte-parole du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l’ONU s’est dĂ©clarĂ© cette semaine « très prĂ©occupé » par les informations faisant Ă©tat de charniers, qui « soulignent la nĂ©cessitĂ© pour les Nations unies d’avoir accès Ă l’Etat Rakhine ».

En janvier, l’armĂ©e avait reconnu que quatre des ses soldats avaient tuĂ© de sang-froid dix captifs rohingyas le 2 septembre et avaient enterrĂ© leurs corps dans une fosse commune creusĂ©e Ă la hâte, un premier aveu public de violation des droits de l’homme dans cette crise après des mois de dĂ©nĂ©gations.

MĂ©decins sans frontières estime qu’au moins 6.700 Rohingyas ont Ă©tĂ© tuĂ©s rien qu’au cours du premier mois de l’intervention militaire dans l’Etat Rakhine. Pour l’armĂ©e, le bilan officiel du conflit s’Ă©lève Ă 400 morts.