La Bourse de Casablanca met les dernières retouches juridiques pour séduire les investisseurs

La Bourse de Casablanca a adopté une série de nouvelles mesures réglementaires pour offrir davantage de flexibilité et des mécanismes permettant d’assurer le développement du marché boursier marocain, dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Ambition 2021 ».Ainsi, les nouvelles mesures, adoptées par la Bourse de Casablanca, contribueront à modifier les mécanismes pour lesquels un marché important et un marché alternatif pour les titres émis par les PME ont été attribués.

Le programme «Ambition 2021» est une étape majeure dans la démarche initiée par la Bourse de Casablanca en vue d’insuffler une nouvelle dynamique au marché boursier et contribuer à l’édification d’une place financière plus attractive. Il acte la construction d’une nouvelle architecture de marché destinée à ériger la Place en hub financier africain intégré, facilitant l’accès au capital et répondant aux besoins des émetteurs et investisseurs internationaux.

Le programme «Ambitieux 2021», qui mobilise toutes les parties prenantes, autorités de tutelle, organismes de surveillance et professionnels du marché, s’articule autour de trois axes à savoir l’infrastructure de marché, le financement de l’économie et le rayonnement régional.

Ainsi, le programme se propose la mise en place d’une infrastructure efficace via le passage de la Bourse de Casablanca au groupe boursier, la création d’une chambre de compensation et une société de gestion des opérations à terme à travers une plate-forme technologique multi-produits et d’un cadre solide pour la gestion intégrée des risques.

Au travers du programme ambitieux 2021, la Bourse de Casablanca ambitionne de contribuer davantage au financement de l’économie avec la stimulation de l’offre de papier sur le marché « actions » et « obligations », le renforcement de l’attractivité de la Bourse de Casablanca auprès des investisseurs locaux et internationaux et l’accélération du développement de la liquidité du marché.

L’objectif du marché boursier est d’assurer le rayonnement de la Bourse de Casablanca, avec la cotation des titres étrangers, l’amélioration de la connectivité avec les marchés financiers internationaux, la création d’un fonds 100% Afrique et le déploiement du programme Elite en Afrique de l’Ouest et Centrale.

La Bourse de Casablanca se positionne parmi les principales places en Afrique. A fin 2017, elle était seconde, en termes de capitalisation avec 67 milliards de dollars et 3ème en termes de volumes avec 4 milliards de dollars.

Depuis quelques années, la Bourse de Casablanca a renforcé son ouverture sur les places financières africaines, ainsi que ses relations avec les opérateurs du continent.