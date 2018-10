La BRVM envisage de mettre en place un Compartiment des matières premières

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) envisage de mettre en place un Compartiment des matières premières, a annoncé mardi à Abidjan le Président du Conseil d’administration de l’institution financière, Pierre Atépa Goudiaby, en marge d’un séminaire des administrateurs relatif aux défis du secteur.« Nous sommes en train de réfléchir sur le Compartiment des matières premières, à cet effet, la Côte d’Ivoire nous a engagé dans une réflexion, voire un programme pour voir comment travailler sur la bourse des matières premières », a indiqué M. Goudiaby face à des journalistes.

La bourse des matières premières devrait permettre d’afficher les cotations et les cours des matières premières dont les filières sont structurées, permettant leur commercialisation sur un marché financier étendu qui ouvre ainsi une fenêtre sur le monde.

Il a en outre relevé que la Brvm a « entamé les obligations de la diaspora », un chantier en exploration. Et dans cet élan, « le directeur général était à New-York il y a deux semaines avec le directeur de la banque de l’habitat du Sénégal pour voir comment lancer ce programme qui est très important ».

Selon M. Goudiaby, la diaspora africaine et plus particulièrement celle de l’Afrique de l’Ouest injecte beaucoup d’argent dans les économies des pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), mais « malheureusement cela n’est pas bien structuré ».

« Nous réjouissons donc de ce que ce Compartiment va aider la diaspora à mieux participer au développement de nos économies », a-t-il poursuivi, espérant que cela attire davantage de capitaux sur le marché financier ouest-africaine, renforçant ainsi la culture boursière.

Ce séminaire intervient au lendemain d’une réunion du Conseil d’administration. Il s’inscrit dans une dynamique entamée depuis trois ans et vise à permettre aux membres du Conseil de réfléchir sur des sujets d’actualité et de dégager des orientations stratégiques selon les standards internationaux.

Au cours de ce séminaire, les administrateurs ont planché sur des thématiques ayant trait à la gouvernance d’entreprise, l’évolution technologique et opérationnelle ainsi que la gestion des risques sur le marché financier. Et ce, aux fins de développer les flux financiers au niveau de la bourse régionale.

M. Goudiaby s’est félicité de que les administrateurs de la Brvm ont une parfaite maîtrise des outils de gestion, les sujets relatifs aux nouvelles technologies, la culture du numérique et du digital, tout en leur demandant de « s’équiper pour être aux standards internationaux et anticiper sur les mutations ».

Il a fait savoir que le digital a apporté une révolution réelle dans le système bancaire et dans celui des marchés financier. Et en étant au diapason de ces technologies, les risques pourraient bien être contenus afin de stabiliser le marché boursier régional.

La Brvm a déjà lancé le 3eme Compartiment dédié aux PME. Il vise à apporter une solution alternative à la problématique de financement des PME et des entreprises à fort potentiel de croissance, tout en les préparant sur le plan de la gouvernance, du processus d’admission en bourse, dans l’optique de lever des capitaux sur le marché régional.