La BRVM et la SFI signent un accord à Abidjan pour la promotion de la bonne gouvernance

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) et la Société financière internationale (SFI) ont signé, jeudi à Abidjan, un accord de coopération visant à améliorer les pratiques de bonnes gouvernance d’entreprises cotées à la BRVM, a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne .Selon Charlotte NDaw, chargée des Opérations Senior d’IFC (ou SFI), a au nom du Représentant -résident par intérim de l’institution, Adamou Labara , souligné que « les bonnes pratiques de gouvernance sont considérées comme un pré-requis nécessaire avant toute opération d’investissement et de financement ».

Poursuivant, elle a expliqué que l’objectif « est de promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance d’entreprises en travaillant étroitement avec les régulateurs et les acteurs clé du marché par rapport à une approche inclusive et constructive ».

Ce projet, a ajouté Mme Ndaw vise à « doter un code de bonne gouvernance pour les acteurs de la bourse régionale afin que la BRVM soit dotée d’un outil majeur pour le renforcement de la gouvernance des entreprises cotées ».

Le Directeur général de la BRVM, Kossi Edoh Amenounve a quant à lui salué « cet accord de coopération » qui « sans aucun doute est une étape supplémentaire dans l’accompagnement de nos partenaires financiers et techniques »

« C’est une étape importante dans l’édification du marché financier régional » , a insisté le premier responsable de cette bourse.

Pour M .Amenounve, « cette adoption des meilleurs standards internationaux répond à notre souci de renforcer la compétitivité et d’assurer sa crédibilité auprès des investisseurs régionaux et internationaux, c’est aussi le gage de la pérennité qui fait la fierté de notre Union ».

Cette coopération s’inscrit dans le cadre général de la bonne gouvernance d’entreprise d’IFC en Afrique de l’ouest.

Ce programme a été lancé en février en vue de promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance d’entreprises au sein du tissu économique des pays de la région et en particulier en Côte d’Ivoire.

Créée en 1996 à Cotonou (Bénin), la BRVM est une bourse électronique commune à 8 pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Outre les titres de participations (actions), la BRVM propose l’émission et la négociation des titres de créance (obligations).

Le programme de gouvernance d’entreprise d’IFC vise à améliorer la performance des entreprises africaines et à accroître la capacité du marché à attirer et à retenir les investissements. IFC a aidé plus de 11 000 entreprises dans plus de 30 pays à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gouvernance, ce qui leur a permis d’obtenir plus de 3,2 milliards de dollars de nouveaux financements.

Organisation sœur de la Banque mondiale et un membre du Groupe de la Banque mondiale, IFC est la principale institution internationale de développement dédiée au secteur privé dans les marchés émergents.