La CAA renouvelle le panel de ses Officiels techniques internationaux (ITO)

La ConfĂ©dĂ©ration Africaine d’AthlĂ©tisme (CAA) a procĂ©dĂ© au renouvellement du panel des Officiels techniques internationaux (ITO)appelĂ©s Ă superviser ses compĂ©titions durant la pĂ©riode 2018-2021.Ces ITO, au nombre de 23, ont Ă©tĂ© choisis parmi ces officiels formĂ©s et Ă©valuĂ©s en 2015 et 2017 aux Centres rĂ©gionaux de dĂ©veloppement (CRD) de l’Association internationale des fĂ©dĂ©rations d’athlĂ©tisme (IAAF) de Nairobi (Kenya) et Dakar (SĂ©nĂ©gal), renseigne l’instance continentale.

Dans ce panel figurent deux confĂ©renciers de la formation des Officiels de l’IAAF. Il s’agit du Marocain Ahmet Ettannani et de la SĂ©nĂ©galaise Fatou Sissoko.

Par ailleurs, le Mauricien Suren Ayadassen est le seul Africain qui figure sur le tableau des Officiels techniques internationaux (ITOS) de l’IAAF, pour la pĂ©riode 2018-2021.Â

Ce sera son cinquième mandat consĂ©cutif comme ITO lors des grandes compĂ©titions de l’IAAF. Suren Ayadassen fait parti des six survivants du panel original de 2001.

Voici la liste des Officiels techniques internationaux (ITO) pour la période 2018-2021 :

Ahmet Ettannani (Maroc), Fatou Cissokho (SĂ©nĂ©gal), Anand Sukhraj (Maurice), Okry Christophe Nonvignon (BĂ©nin), Pauline Murumba (Kenya), Mouloud Ghozali (AlgĂ©rie), Moussa Chahadou (Niger), Siphasitiwe Machaya (Zimbabwe), Moctar Boufaroua (AlgĂ©rie), Mohunlall Hurnaum (Maurice), Adama KonĂ© (Mali), Tijani Hammou (Maroc), Abdelbar Hasnaoui (Maroc), Tighilet Karim (AlgĂ©rie), Enias Ehoro (Zimbabwe), Dimmy Kissalou (Kenya), Samuel Birhanu Dachew (Ethiopie), Rosalida Kock (Afrique du Sud), Omatseye O’Weyinmi Nesiama (Nigeria), Soneah Naiko Khemraz (Maurice), Oratile Ndadzila (Botswana), Peter De Jager (Afrique du Sud), Joseph Kimutai Chemuren (Kenya).