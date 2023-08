La Caf organise une nouvelle compétition : l’African Football League

La première édition de l’African Football League (AFL) démarre en octobre et sera précédée d’un tirage au sort officiel ce samedi 2 septembre 2023.

Les clubs de football les mieux classés d’Afrique s’affronteront dans la nouvelle et passionnante African Football League (AFL), conçue pour mettre en lumière le meilleur du football de club africain et offrir aux fans de football en Afrique et dans le monde entier, l’occasion de voir et d’apprécier l’un des plus grands spectacles du football africain.

L’AFL est un partenariat entre la CAF et la FIFA. L’édition inaugurale réunira huit des équipes les plus célèbres et les plus performantes d’Afrique, issues des trois blocs régionaux africains que sont la région Nord, la région Centre-Ouest et la région Sud-Est.

Al Ahly Football Club (Egypte), l’Espérance Sportive de Tunis (Tunisie) et le Wydad Athletic Club (Maroc) sont les clubs issus de la région Nord. La région Centre-Ouest est représentée par Enyimba Football Club (Nigeria) et le Tout Puissant Mazembe (RD Congo). Le Mamelodi Sundowns Football Club (Afrique du Sud), l’Atlético Petróleos de Luanda (Angola) et le Simba Sports Club (Tanzanie) sont issus de la région Sud-Est.

Le tirage au sort de la compétition inaugurale de l’AFL aura lieu au Caire, en Égypte, le 2 septembre 2023, à 19H00 (heure du Caire, 16h00 GMT). L’évènement sera retransmis en direct sur le site web de l’AFL et télévisé par les partenaires de diffusion de la CAF.

Le calendrier de la compétition inaugurale de l’AFL est structuré sur la base d’un match à domicile et d’un match à l’extérieur. La compétition débutera par des quarts de finale à élimination directe, suivis des demi-finales et de la finale, qui se joueront en matches aller-retour.

Cette édition inaugurale historique de l’AFL se déroulera sur quatre semaines, avec la cérémonie d’ouverture et le premier match le 20 octobre 2023 à Dar es Salaam, en Tanzanie. Les demi-finales se dérouleront entre le 29 octobre et le 1er novembre. Les matchs finaux, qui détermineront le vainqueur de la compétition inaugurale de l’AFL, auront lieu les 5 et 11 novembre 2023.

Cette édition inaugurale est un précurseur de la compétition AFL à part entière qui réunira les 24 clubs de football les mieux classés du continent africain et débutera au cours de la saison de football 2024/2025.