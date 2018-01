La CAF s’attaque au chantier de l’arbitrage

Moins d’un an aprĂšs son avĂšnement, la nouvelle direction de la ConfĂ©dĂ©ration africaine de football (CAF) s’attĂšle Ă redynamiser le secteur de l’arbitrage, talon d’Achille, pendant de longues annĂ©es, du ballon rond continental.PremiĂšre mesure phase prise par la CAF, l’instauration de l’arbitrage vidĂ©o Ă partir des quarts de finale lors de la 5Ăšme Ă©dition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) prĂ©vue du 12 janvier au 4 fĂ©vrier 2018 au Maroc.  Ce sera la premiĂšre fois que l’arbitrage vidĂ©o sera utilisĂ© pour dans une compĂ©tition de la CAF.

A travers cette dĂ©cision prise en novembre dernier, l’instance continentale veut offrir l’opportunitĂ© aux arbitres africains sĂ©lectionnĂ©s pour la Coupe du monde 2018 de se faire la main avant ce rendez-vous crucial.  Â

Pour le CHAN 2018, une compĂ©tition rĂ©servĂ©e aux joueurs Ă©voluant sur le continent, la Commission des arbitres de la CAF vient de dĂ©signer l’AlgĂ©rien Mehdi Abid Charef, l’Egyptien Ghead Grisha, le Gambien Bakary Papa Gassama, le SĂ©nĂ©galais Malang Diedhiou et le Zambien Janny Sikazwe comme arbitres vidĂ©o. Alors que les assistants vidĂ©o, elle a jetĂ© son dĂ©volu sur l’Angolais Jerson Emiliano Dos Santos et le Kenyan Range Aden Marwa.

En phase expĂ©rimentale depuis un peu plus de deux ans pour au moins deux ans, l’Assistance vidĂ©o Ă l’arbitrage (VAR) a Ă©tĂ© testĂ©e rĂ©cemment, lors du Mondial des clubs au Japon en dĂ©cembre ou lors du match amical France – Espagne le 28 mars dernier.  La VAR sera utilisĂ©e lors de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Autre mesure d’envergure prise par la CAF : l’augmentation de 50% des indemnitĂ©s payĂ©es aux arbitres Ă partir du 1er janvier. Dans une correspondance adressĂ©e le 25 dĂ©cembre dernier aux associations membres, le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la CAF informe que les arbitres centraux et assistants Ă©margeront dĂ©sormais  1125 dollars contre 750 prĂ©cĂ©demment. 750 dollars pour les accesseurs et 1200 dollars pour les Coordinateurs gĂ©nĂ©raux de matchs.

Dans un courrier adressĂ© Ă ses associations membres, l'instance continentale informe que les arbitres centraux et assistants Ă©margeront dĂ©sormais  1125 dollars contre 750 prĂ©cĂ©demment. 750 dollars pour les accesseurs et 1200 dollars pour les Coordinateurs gĂ©nĂ©raux de matchs. C'est la mĂȘme somme que percevront dĂ©sormais les officiers medias et les Commissaires de matchs (1200 dollars).

La revalorisation des indemnitĂ©s des officiels, notamment des arbitres, est l’une des rĂ©solutions de l’atelier 3 portant sur le dĂ©veloppement du football du 1er symposium sur le football africain tenu les 18 et 19 juillet dernier Ă Rabat, au Maroc.