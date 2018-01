La Californie face aux questions sur la « maison de l’horreur »

La police amĂ©ricaine tentait mardi d’Ă©claircir les circonstances dans lesquelles un couple en Californie a fait subir Ă ses propres enfants de multiples sĂ©vices, les affamant et les enchaĂ®nant dans une « maison de l’horreur » sans Ă©veiller les soupçons autour d’eux.

Les victimes –treize frères et soeurs, dont un bĂ©bĂ© de deux ans– ont Ă©tĂ© hospitalisĂ©es. Sept membres de cette fratrie sont des adultes que les enquĂŞteurs ont d’abord pris pour des mineurs, Ă©tant donnĂ©es leur fragilitĂ© et la dĂ©nutrition dont ils souffraient.

Les parents, Louise et David Turpin, âgĂ©s respectivement de 49 et 57 ans, ont Ă©tĂ© Ă©crouĂ©s, après avoir Ă©tĂ© bien en peine d’expliquer pourquoi ils avaient ligotĂ© certains de leurs enfants Ă leur lit, avec l’aide de chaĂ®nes et de cadenas.

Les autoritĂ©s prĂ©sentes Ă Perris, une petite ville du sud de la Californie, ont annoncĂ© la tenue d’une confĂ©rence de presse dans la matinĂ©e de mardi, qui devrait offrir des premières rĂ©ponses aux multiples questions que soulève cette affaire choquante Ă plus d’un titre.

Depuis combien de temps durait la sĂ©questration ? Comment celle-ci n’a pas suscitĂ© d’alertes chez les voisins, les milieux sociaux, ou les personnes en contact avec le couple Turpin ? Quelle est l’histoire de cette famille, qui a quittĂ© le Texas pour la Californie il y a plusieurs annĂ©es et s’est retrouvĂ©e plongĂ©e dans les dĂ©boires financiers ?

Le cauchemar aurait en tout cas continuĂ© si l’une des soeurs n’avait rĂ©ussi tĂ´t dimanche Ă se soustraire Ă la dĂ©tention implacable Ă laquelle elle Ă©tait soumise.

– Visage Ă©maciĂ© –

L’adolescente de 17 ans est parvenue Ă s’emparer d’un tĂ©lĂ©phone portable dans la maison-prison, avec lequel elle a composĂ© vers 06H00 le numĂ©ro d’urgence 911. A leur arrivĂ©e, les policiers ont cru que la jeune fille n’avait que 10 ans, vue son aspect chĂ©tif et son visage Ă©maciĂ©. Mes frères et soeurs sont prisonniers Ă l’intĂ©rieur, a-t-elle alors confiĂ©.

LĂ , dans l’obscuritĂ© et dans une odeur prenant Ă la gorge, les agents ont en effet dĂ©couvert une scène Ă faire frĂ©mir: les douze autres victimes, dont les membres Ă©taient pour certaines entravĂ©es, livrĂ©es Ă l’abandon et Ă la saletĂ©. Ils criaient famine.

Les enfants Ă©taient censĂ©s bĂ©nĂ©ficier d’une scolarisation Ă domicile, une pratique qui n’est pas rare aux Etats-Unis. Mais que dire alors de ceux âgĂ©s de 18 Ă 29 ans ? A quel sort ont-ils Ă©tĂ© soumis par David Turpin, prĂ©sentĂ© comme directeur d’une Ă©cole privĂ©e sise Ă la mĂŞme adresse que l’habitation familiale ?

Le couple a Ă©tĂ© incarcĂ©rĂ© pour torture et mise en danger d’enfants, avec une caution de neuf millions de dollars fixĂ©e pour leur Ă©ventuelle remise en libertĂ© conditionnelle, a annoncĂ© la police du comtĂ© de Riverside, oĂą est situĂ©e Perris, Ă deux heures au sud-est de Los Angeles.

Les services de protection de l’enfance ont de leur cĂ´tĂ© ouvert une enquĂŞte.

Sur les photographies rendues publiques par le shĂ©rif local, Louise et David Turpin partagent un aspect nĂ©gligĂ© et un air inquiĂ©tant, elle les cheveux poivre et sel en bataille, un sourire Ă©nigmatique aux lèvres, lui avec une barbe de trois jours, une longue frange et des mèches jusqu’aux Ă©paules.

– ‘Maman m’aime’ –

Sur une page Facebook au nom de David-Louise Turpin, on voit le couple lors d’une cĂ©rĂ©monie qui semble ĂŞtre un mariage.

Louise Turpin est en robe longue blanche, son époux en costume et ils sont entourés de treize personnes qui semblent toutes des enfants ou jeunes adultes, les filles aux cheveux longs et châtains portant toutes la même robe mauve à imprimé, sauf le bébé en robe rose.

Les garçons arborent la même coupe au bol que David Turpin.

Des clichés montrent le couple échangeant des alliances devant un homme habillé en Elvis Presley et tenant un micro, évoquant les mariages « kitsch » de Las Vegas.

Leur portfolio d’images sur la page Facebook les reprĂ©sente lors d’une autre cĂ©rĂ©monie de mariage ou d’anniversaire de noces dans la mĂŞme tenue, avec le mĂŞme avatar d’Elvis mais plus jeunes, en 2013 – le bĂ©bĂ© de sexe fĂ©minin n’est pas encore nĂ©.

Sur l’un des clichĂ©s, celle-ci est tenue par sa mère et vĂŞtue d’un tee-shirt oĂą l’on lit « Maman m’aime ».

Sur une autre photo de couverture publiée en avril 2016, les 13 enfants apparaissent avec leurs parents, tout sourire et portant le même tee-shirt rouge avec chacun un numéro, semblant les classer par âge on y voit notamment « thing 3 » (« chose 3 »), « thing 5 » ou encore « thing 12 », semblant faire référence aux enfants malicieux du livre « The Cat in the Hat » (Chat dans un chapeau) très populaire aux Etats-Unis.

« On avait vu deux ou trois adolescents l’an dernier qui tondaient la pelouse, et installer des dĂ©corations de NoĂ«l. Je n’aurais jamais cru que quelque chose de la sorte arriverait », a rĂ©agi, stupĂ©fait, Julio Reyes, un voisin de 38 ans.