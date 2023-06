La Cameroon Baptist Convention vient en aide aux victimes de guerre

La section santé du mouvement chrétien a lancé son programme de renforcement de la résilience des réfugiés, des déplacés internes et des hôtes.

Dans la région de l’Extrême-Nord du Cameroun, la secte terroriste Boko Haram a fait de nombreux ravages, déplaçant de nombreuses personnes de leurs foyers. Consciente des difficultés auxquelles ces personnes sont confrontées depuis près d’une décennie, la Cameroon Baptist Convention a décidé d’aller au chevet de ces personnes vulnérables. Ceci à travers sa section santé.

Cette dernière vient de lancer le programme « Renforcement de la résilience des réfugiés, des déplacés internes et des communautés d’accueil ». Il vise à améliorer l’accès à la santé, à l’éducation et aux activités génératrices de revenus. Il repose sur trois piliers : l’éducation, la santé et les activités génératrices de revenus.

Il sera mis en œuvre dans trois départements de la région : Logone et Chari, Mayo-Sava et Mayo-Tsanaga, toutes victimes des assauts de Boko Haram. Pour atteindre ces objectifs, une cérémonie de signature d’un protocole d’accord avec l’Université de Maroua a eu lieu le 01 juin 2023. La cérémonie a été présidée par Lawrence Diyen Jam, Secrétaire Général, représentant le Gouverneur de la Région de l’Extrême-Nord, auquel se sont joints Fon Julius, Directeur Pays de Christian Blimb Mission, et le Professeur Tih Pius Muffih des Services de Santé de la Convention Baptiste du Cameroun.