La Camerounaise Claire Ntolo organise le Grand Gala de Santé à Paris

Infirmière vivant en France depuis 22 ans, la présidente et fondatrice de l’association humanitaire Renaissance nouvelle vient d’annoncer l’organisation d’une soirée spéciale dénommée Grand Gala de la Santé, le 25 mai 2024 à Paris.

Pour Claire NTOLO , l’événement qui se prépare vise à célébrer les professionnels de la santé et les rassembler autour d’un festin inoubliable.

« Depuis quelques temps, nous nous sommes engagés à créer une plateforme de rencontre entre les professionnels de la médecine et les sympathisants du corps médicale, sur un air de détente et de convivialité. Médecins, infirmiers, aide- soignants, laborantins et bien d’autres vont se joindre à ceux qui voudraient se frotter au corps médical dans une ambiance autre que celle de l’hôpital et des urgences… », déclare la présidente et fondatrice de l’association humanitaire Renaissance Nouvelle dans un message publié sur la toile.

Claire NTOLO révèle dans le même message l’objectif du Grand Gala de la Santé en préparation : « Ces professionnels qui sont tout le temps sous le stress pour sauver des vies, auront l’occasion de se défouler, de se décontracter le temps d’une soirée de Gala faite de spectacle, de musique, d’humour, danse, d’ artifice… Bref tout pour se faire plaisir, faire des rencontres, oublier les contraintes professionnelles le temps d’une soirée et communier avec les artistes de renoms venus du Cameroun et de France ».

Le Grand Gala de la Santé annoncé pour le 25 mai 2024 rentre dans le cadre du Forum International du Personnel de la Santé (FIPES) organisé par son association humanitaire, Renaissance Santé. L’association qui vient de voir le jour en France a une vocation humanitaire et vole au secours des personnes frappées et diminuées par la maladie en France et au Cameroun. « Notamment les cas d’insuffisance rénales et le cancer dont les traitements est très coûteux dans notre pays et bien d’autres maladies inguérissables avec lesquelles le patient est appelé à vivre », précise la jeune infirmière qui fait son entrée dans entrepreneuriat associatif et événementiel.

Connue également sous le pseudonyme « infirmière de luxe royale », Claire NTOLO avait organisé la première soirée événement « Stop COVID » en honneur au corps médical le 13 mai 2022 à Paris avec au premier rang des artistes invités, Grace DECCA. La présence de cette grande figure de la musique camerounaise avait suscité un grand mouvement de boycott de la Brigade Anti Sardinard (BAS). L’organisatrice perdait ainsi des costauds investissements, victime de l’activisme politique de ce groupe de camerounais de la diaspora hostile aux artistes et personnalités soupçonnées d’un lien avec le régime de Yaoundé.

L’entrepreneure revient en force motivée par l’envie d’honorer le corps médical et de contribuer par son association à soutenir les victimes de maladie grave. Si on ignore qui seront les vedettes invitées à ce Grand Gala de la Santé, Claire NTOLO n’a plus de doute sur sa tenue et sa grande réussite le 25 mai 2024 à Paris.