La Camerounaise Félicité Nson nommée Directrice générale de Guinness Ghana

Cette nomination prendra effet à partir du 14 septembre prochain, indique une annonce de Diageo.

Diageo annone la nomination de la Camerounaise Nson à la tête de Guinness Ghana. Elle sera placée sous le leadership de Andrew Ross, actuel Directeur général AEM.

Elle a rejoint le groupe Diageo en 2014 en tant que directrice marketing à Guinness Cameroun apportant avec elle une expertise diversifiée acquises auprès des grandes entités mondiales telle que McCann Erickson, MTN et Coca Cola. Sa vaste expérience dans les domaines commerciaux et du marketing, acquise à travers des postes de direction sur des marchés uniques et des régions multi-marchés en Afrique, a renforcé sa capacité à apporter une perspective globale et novatrice à son rôle actuel.

epuis 2017, Félicité occupé le poste de directeur commercial pour l’activité de Diageo en Ethiopie. Pendant son mandat en Ethiopie, elle a dirigé plusieurs initiatives de transformation commerciale majeure, notamment la conception du premier Centre de Formation des vendeurs TBA, le déploiement de l’autonomisation des ventes des distributeurs (DMS) et la mise en œuvre des initiatives Diageo Way of World Class Selling, ainsi que l’agenda NRM.

Félicité Nson Ngangue, qui est titulaire d’un diplôme en marketing International de l’Université de Hartford, a également enrichi ses compétences grâce à des formations à l’INSEAD.