La Camerounaise Marie-Laure Akin-Olugbade, nouvelle vice-présidente par intérim de la BAD

Précédemment directrice générale du développement et de la prestation des services pour la région d’Afrique de l’Ouest, elle est depuis le 2 août 2022, la présidente par intérim du Groupe de la Banque africaine de développement.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a annoncé, lundi 1er août 2022, la nomination de Marie-Laure Akin-Olugbade née Ndongo-Seh au poste de vice-présidente par intérim chargée du Développement régional, de l’Intégration et de la Prestation de services.

« J’ai le plaisir de nommer madame Marie -Laure Akin-Olugbade au poste de vice-présidente par intérim du Complexe régional, Intégration et prestation de services », a déclaré le président du Groupe de la BAD, Akinwumi Adesina dans un communiqué le 1er août dernier.

De nationalité camerounaise, Akin-Olugbade était jusque-là directrice générale du Développement et de la Prestation des services pour la région Afrique de l’Ouest. À ces fonctions, responsable de la plus grande équipe de chefs de bureau pays de la Banque africaine de développement, elle a eu à gérer des opérations de prêt et hors-prêt complexes dans des pays à revenu intermédiaire et à faible revenu, des États en transition notamment, ainsi que des opérations transfrontalières innovantes et complexes.

« C’est avec beaucoup d’humilité et un insigne honneur que je reçois la confiance que me témoigne le président Adesina, qui m’a demandé d’occuper ce poste de direction essentiel, a déclaré Marie-Laure Akin-Olugbade ».

« Je me réjouis de travailler avec la formidable équipe des directeurs généraux, desdirecteurs chargés de l’Intégration régionale et des États en transition, des chefs de bureau pays, des complexes en charge des opérations de la Banque et de l’équipe de direction, pour renforcer l’efficacité, l’efficience et la réalisation d’opérations de qualité pour tous les bénéficiaires dans nos pays membres régionaux. En un mot, nous nous attacherons à faire plus, mieux et plus vite », a-t-elle indiqué.

Marie-Laure Akin-Olugbade est diplômée des universités françaises Paris-Dauphine et Panthéon-Sorbonne où elle obtient une maîtrise en économie appliquée et un diplôme d’études supérieures en Management. Elle intègre la Banque en 1991. En 31 ans, elle fait montre d’une riche carrière professionnelle. C’est une gestionnaire réputée au sein du Groupe de la BAD.

Elle a notamment partagé ses connaissances techniques, stratégiques et de leadership en matière de matches de capitaux, de trésorerie, de gestion d’actifs, d’élaboration des produits financiers et de politiques ainsi que la gestion des fêtes à la BAD.

Pour preuve, la Camerounaise a dirigé l’équipe ayant conçu et financé l’échangeur à 4 niveaux d’Accra au Ghana, lequel est entré dans l’histoire des infrastructures en Afrique. Bien plus, le portefeuille de l’Afrique de l’Ouest chiffré à une valeur 9 milliards de dollars a augmenté grâce à la contribution de Marie-Laure Akin-Olugbade.

En 2016, Marie-Laure est nommée directrice générale adjointe du développement et de la prestation de services pour l’Afrique de l’Ouest et en est devenue directrice générale deux ans plus tard.