La Camerounaise Noutchemo-Simo, nouvelle Directrice d’Afrijet au Cameroun

Elle aura pour mission d’accompagner le développement de cette entreprise gabonaise de transport aérien au Cameroun.

La compagnie aérienne gabonaise Afrijet vient de nommer la Camerounaise Fadimatou Noutchemo-Simo Directrice de sa succursale au Cameroun.

À compter de mi-juin 2022, Afrijet prévoit de desservir le Cameroun à hauteur de 15 rotations par semaine ; (8 fréquences Libreville-Douala, 2 fréquences Malabo-Douala, 2 fréquences Bata-Douala, 3 fréquences Libreville-Yaoundé). Jusqu’ici, le transporteur gabonais a 9 vols par semaine vers le Cameroun (5 fréquences Libreville-Douala, 2 fréquences Yaoundé-Libreville, 2 fréquences Malabo-Douala).

« La nomination de Fadimatou Noutchemo-Simo est un réel atout pour notre compagnie. Forte d’une riche et solide expérience dans le secteur aérien, sa présence à nos côtés permettra à Afrijet d’accélérer le développement de son offre au Cameroun et d’y accroître son rayonnement. Cette nomination s’inscrit également dans notre volonté d’attirer des talents de l’aviation », explique l’administrateur d’Afrijet, Marc Gaffajoli.

Née en 1978, Fadimatou Noutchemo Simo est une entrepreneure camerounaise qui opère dans l’aviation et le tourisme. Elle est fondatrice et PDG de HEFA Group. Fadimatou a reçu plusieurs prix internationaux ayant trait à l’aviation et a reçu en 2019 la distinction de « Leader de haut vol » de l’IATA. Elle milite pour les métiers liés à la science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM).

Fadimatou fait ses études académiques en économie à l’Université de Buéa. Elle poursuit ses études en aviation à l’IATA où elle obtient un diplôme.

Elle commence sa carrière professionnelle à Huawei Technologies en 2006. Elle rejoint après la banque nigériane United Bank for Africa. En 2010, elle intègre Cameroon Airlines Company dans son équipe senior. Elle est l’ambassadrice de l’Union Mondiale des Petites et Moyennes Entreprises pour le Cameroun et œuvre pour le soutien aux petites entreprises appartenant aux femmes comme elle.

Cette dernière a également une plateforme Aviatour Meet-Up Africa qui est spécialisée dans le sport, la culture, le tourisme, la gastronomie, l’art et la mode. En 2021, elle devient 2ème Vice-présidente de l’African Sports Tourism Week (ASTW). Elle est la première africaine à décrocher le prix IATA High Flyer.

En 2021, elle a été nommée parmi les 11 experts du Nouvel Observatoire français de l’aviation durable. Autant d’expériences qu’elle devra utiliser pour faire face à la concurrence.