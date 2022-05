La Camerounaise Rebecca Enonchong dans le top 100 des leaders mondiaux de la tech de Rest of World

Le but de cette initiative est d’inspirer d’autres acteurs pour booster l’innovation dans le monde.

Rebecca Enonchong parmi les figures influentes de la tech dans le monde selon la tech de Rest of World, une organisation internationale de journalisme à but non lucratif axée sur la technologie. La tech entrepreneure camerounaise, à la tête de plusieurs projets, a reçu cette nouvelle distinction au regard de son impact sur l’innovation numérique.

Cette dernière est la fondatrice et la présidente-directrice générale de AppsTech, une société de technologie de l’information, partenaire d’Oracle Platinum et basée aux États-Unis. Elle fournit des solutions logicielles d’entreprises. ActivSpaces, un pôle technologique et un incubateur de start-up africaines, est également l’une de ses idées.

Par ailleurs, membre du conseil d’administration du Centre d’excellence numérique, une commission régionale des Nations unies, Rebecca Enonchong est aussi la fondatrice et présidente de l’Africa Technology Forum, une organisation à but non lucratif qui aide à l’accès à la technologie et au développement des start-up en Afrique.

Elle est membre du conseil consultatif du Venture Capital for Africa (VC4A), une communauté en ligne dédiée aux entrepreneurs et aux investisseurs. Entre 2018 et 2021, elle fut membre fondateur et membre du conseil d’administration de Digital Africa. En 2017 et en 2019, elle a été élue présidente du conseil d’administration d’Afrilabs, un réseau panafricain de centres d’innovation technologique.

Pour sa contribution à l’innovation technologique, Rebecca Enonchong a reçu plusieurs distinctions. Elle a figuré en 2002 parmi les leaders mondiaux de demain du Forum économique mondial de Davos. En 2013, elle a été finaliste pour l’African Digital Woman Awards ; en 2014, Forbes la classe parmi les 10 femmes tech fondatrices à suivre en Afrique.

En 2017, elle a figuré parmi les 50 Africains les plus influents de Jeune Afrique puis dans le palmarès des 100 Africains les plus influents dans la catégorie Science, technologie et innovation du New African Magazine. En 2019, elle a reçu le Margaret d’honneur de la Journée de la femme digitale (JFD). Le dernier prix en date, reçu en avril dernier, est celui de la femme leader de l’année de Business Insider Africa.