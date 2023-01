La Camerounaise Vernyuy Tina élue meilleure artiste féminine d’Afrique centrale

Lors de la 8e édition du Prix de la musique de divertissement de l’Afrique (AFRIMA) qui se déroulait au Sénégal, la camerounaise, Vernyuy Tina grâce à l’afro-njang a été récompensée comme meilleure artiste féminine d’Afrique centrale.

La cérémonie a eu lieu le 15 janvier à la Dakar Arena d’une capacité de 15 000 places. Elle a réuni les plus grands noms de l’industrie du divertissement en Afrique. Vernyuy Tina qui est crooner de la musique a surpassé des artistes comme Asaba avec sa chanson Mon Bebe ; Blanche Bailly ft Joeboy avec la chanson Mine all du Cameroun, Emma avec la chanson Encre et Espoir; la Tigresse avec la chanson Abiane du Gabon. Perola d’Angola avec sa chanson Sincera et Shay avec la chanson DA et Zara Williams Ft C4 Pedro avec la chanson Posa de la RD Congo.

Le Ndani Ya qui signifie que je le vois à l’intérieur a été produit par Dijay Cliff et réalisé par Levels Boss. Amis, collègues et fans ont profité de leurs différentes poignées de médias sociaux pour féliciter Tina pour son prix. De grands noms tels que Salatiel sur sa page IG, Wzx dey, Magasco, Delly Singah entre autres ont salué sa victoire et sa persévérance.

C’est avec beaucoup d’émotion qu’elle a remercié toutes les personnes qui l’ont soutenue. « C’est un grand sentiment de joie que j’ai ressenti lorsque j’ai été déclarée meilleure artiste féminine d’Afrique centrale lors de la 8e édition des All Africa Music Awards (AFRIMA) à Dakar, au Sénégal. À vous qui m’avez soutenu spirituellement, moralement et autrement, que le tout-puissant vous récompense en conséquence pour votre contribution à ce prix », a-t-elle écrit via ses réseaux sociaux.

Vernyuy qui ne cesse de faire sensation à travers l’Afrique avec son titre ‘Controller’ et le remix avec Locko a montré une autre facette de son talent artistique et est en bonne voie pour écrire son nom en or dans la musique camerounaise.