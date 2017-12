La cause des chrÃ©tiens d’Orient, abondance de dons sur terrain minÃ©

La France, protectrice des chrĂ©tiens d’Orient? Cette minoritĂ© fragilisĂ©e est en tout cas fortement aidĂ©e par des ONG françaises. Mais la cause s’est politisĂ©e, et l’intervention sur ce terrain de militants de la droite identitaire suscite des remous.

La collecte et l’action humanitaire se sont intensifiĂ©es après le dĂ©clenchement de la guerre syrienne en 2011 et l’exode en 2014 des chrĂ©tiens du nord de l’Irak fuyant les jihadistes du groupe État islamique (EI).

Le plus ancien de ces mouvements, l’Oeuvre d’Orient, est nĂ© en 1856. RattachĂ©e Ă l’archevĂŞque de Paris, l’organisation affiche près de 20 millions d’euros de dons collectĂ©s sur un an, dont 75% destinĂ©s aux pays orientaux.

Avec 30 millions rĂ©unis en 2016, dont un tiers pour le Moyen-Orient, la France est aussi le premier pays donateur de l’Aide Ă l’Église en dĂ©tresse (AED), fondation pontificale.

Le paysage compte des associations plus spĂ©cialisĂ©es, comme FraternitĂ© en Irak, qui s’est concentrĂ©e sur ce pays depuis sa crĂ©ation en 2011 avec une attention Ă toutes les minoritĂ©s, et des mastodontes tels le Secours catholique, l’Ordre de Malte, les Ă©vangĂ©liques d’Open Doors…

Les derniers arrivĂ©s ne sont pas restĂ©s les plus discrets. FondĂ©e Ă l’automne 2013 après la prise de la ville syrienne de Maaloula, exhibant jusqu’Ă Homs et Alep son logo frappĂ© d’un coeur, SOS ChrĂ©tiens d’Orient se prĂ©sente comme une association humanitaire aidant « les chrĂ©tiens orientaux Ă demeurer chez eux ».

– Communication agressive –

Mais le pedigree de ses responsables, qui Ă©voluent Ă la droite de la droite française, soulève des interrogations. L’association a pour prĂ©sident Charles de Meyer, qui se revendique de la mouvance maurassienne (royaliste d’extrĂŞme droite).

Autre compagnon de route: Damien Rieu, ancien porte-parole du mouvement anti-immigration GĂ©nĂ©ration identitaire, condamnĂ© dĂ©but dĂ©cembre Ă de la prison avec sursis pour l’occupation du chantier d’une mosquĂ©e Ă Poitiers en 2012.

Craignant une confusion auprès de ses soutiens et une rĂ©cupĂ©ration de la cause « à des fins de politique intĂ©rieure », l’Oeuvre d’Orient s’est Ă©mue de l’activisme de cette ONG, adressant un courrier de mise en garde Ă ses donateurs.

Son directeur gĂ©nĂ©ral, Mgr Pascal Gollnisch, a enfoncĂ© le clou devant l’assemblĂ©e des Ă©vĂŞques Ă Lourdes, dans le sud-ouest de la France, assumant un discours « critique » contre cette association qui a des relais dans l’Ă©piscopat le plus conservateur, autour de Mgr Dominique Rey, Ă©vĂŞque de FrĂ©jus-Toulon (sud-est).

Le positionnement idĂ©ologique de SOS ChrĂ©tiens d’Orient, jugĂ©e complaisante envers le rĂ©gime de Bachar al-Assad et très hostile Ă un islam dĂ©peint en menace pour la chrĂ©tientĂ©, n’est pas le seul motif d’irritation de Mgr Gollnisch.

En cause Ă©galement: l’envoi en Syrie de volontaires, souvent jeunes (dĂ©jĂ un millier, selon l’association), pour une durĂ©e d’un mois Ă un an. « Dans un pays qui est en guerre civile, cela semble imprudent », souligne le père Gollnisch. Le prĂŞtre goĂ»te encore moins les campagnes « inondant » les donateurs potentiels d’appels Ă la gĂ©nĂ©rositĂ© qui « finissent par exaspĂ©rer », surtout quand l’action sur le terrain ne « semble pas tout Ă fait Ă la hauteur ». Et le prĂ©lat de pointer des frais de gestion et de communication reprĂ©sentant 37% du budget de l’association en 2015. « C’est 20% de trop! ».

Communication agressive? Pour Charles de Meyer, il faut des « standards » marketing Ă©prouvĂ©s « si on veut que les Français donnent aujourd’hui pour les chrĂ©tiens d’Orient ».

Pour le reste, il balaie les critiques. « Je ne sais pas si c’est politisĂ© de distribuer des couvertures, de donner des cours de français ou d’entretenir des Ă©glises ». Les comptes de l’association sont dĂ»ment publiĂ©s, les volontaires assurĂ©s, fait-il valoir.

Mais le doute s’installe, et des Ă©vĂŞques dĂ©tournent dĂ©sormais le regard. « C’est extrĂŞmement blessant. Cela pose la question de la place de toute une jeune gĂ©nĂ©ration dans l’Eglise », se lamente Charles de Meyer.

– « Des petits jeunes qui en veulent » –

Cette carte jeunes, justement, inquiète Erwan Le Morhedec, blogueur catholique connu sous le nom de Koz, qui a Ă©clairĂ© dans un livre, « Identitaire », le rĂ©veil du « mauvais gĂ©nie du christianisme » (Cerf): « Je crains que ces milieux parviennent Ă toucher un public qu’ils n’auraient pas sĂ©duit autrement, des petits jeunes qui en veulent ». Pour l’essayiste, « la cause des chrĂ©tiens d’Orient a Ă©tĂ© souvent marquĂ©e Ă l’extrĂŞme droite. On avait enfin commencĂ© Ă en sortir. Ces gens nous y ramènent ».

La solidaritĂ© des catholiques français avec les chrĂ©tiens d’Orient ne date pas d’hier, rappelle JĂ©rĂ´me Fourquet, qui dĂ©crit dans un livre Ă paraĂ®tre, « A la droite de Dieu » (Cerf), le large soutien apportĂ© aux maronites et orthodoxes du Liban dans les annĂ©es 80-90. La nouvelle mobilisation « touche une corde sensible, avec des ressorts historiques mais aussi idĂ©ologiques qui agissent de manière sous-jacente. C’est rĂ©vĂ©lateur de la droitisation d’une partie du monde catholique et de son durcissement vis-Ă -vis de l’islam », dit le politologue.

La cause va-t-elle reculer, Ă l’heure oĂą l’EI est en dĂ©route dans la zone irako-syrienne ? « En fait, c’est maintenant que tout commence. C’est pourquoi on appelle Ă la fraternitĂ© sur le long terme », dit Faraj BenoĂ®t Camurat, directeur gĂ©nĂ©ral de FraternitĂ© en Irak.

Ce trentenaire vient de Sens commun, mouvement de la droite française issu des manifestations d’opposition au mariage homosexuel.

Quant Ă la Coordination ChrĂ©tiens d’Orient en danger (Chredo), elle est portĂ©e Ă bout de bras par Patrick Karam, vice-prĂ©sident LR (droite) de la rĂ©gion Ile-de-France (Paris). La Chredo s’est donnĂ© un objet politique (lobbying parlementaire, actions judiciaires…) et non humanitaire.

Directeur de l’AED France, Marc Fromager se targue de son cĂ´tĂ© de bonnes relations tous azimuts: « Vu les besoins, il y a de la place pour tout le monde… »