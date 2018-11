La CEA va lancer une campagne contre la violence faite aux enfants

La Division des politiques de développement social (SDPD) de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) va co-organiser le lancement d’une campagne mondiale pour le « Bon traitement des filles, garçons et adolescents handicapés dans le monde ».Le lancement, qui aura lieu au Centre de conférences des Nations Unies le 29 novembre, est organisé conjointement avec l’envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour le handicap et l’accessibilité, Maria Soledad Cisternas Reyes et l’ambassade du Chili en Ethiopie.

William Muhwava, chef de la Section de la population et de la jeunesse du SDPD a déclaré que cette campagne encouragera les pays africains à accélérer leurs efforts pour promouvoir les droits des enfants et des adolescents handicapés et éliminer la violence à leur encontre.

Selon le « Rapport sur la situation des enfants dans le monde » de l’UNICEF publié en 2013, les enfants handicapés sont excessivement vulnérables à la violence, à l’abandon et aux mauvais traitements. Ils sont trois à quatre fois plus exposés à la violence physique, sexuelle ou psychologique que les enfants non handicapés.

A cet égard, la campagne, parrainée par l’envoyé spécial du Secrétaire général pour les personnes handicapées, vise à sensibiliser l’opinion à l’élimination des peines ou traitements dégradants, de l’exploitation, de la violence et des mauvais traitements infligés aux filles, garçons et adolescents handicapés.