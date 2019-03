La CEDEAO dépêche une mission pré-électorale et d’évaluation au Bénin

Du 3 au 6 mars 2019, une mission pré-électorale et d’évaluation de la situation politique va séjourner au Bénin dans le cadre des élections législatives du 28 avril prochain.Selon une note officielle de l’organisation adressée au ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération dont APA a eu copie, « cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au protocole A/SP1/12/01 sur la Démocratie et la Bonne gouvernance additionnel au protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité régionale ».

L’objectif de la mission sera « essentiellement d’évaluer la situation politique nationale ainsi que le niveau de préparation des prochaines élections législatives ». Pour ce faire, précise la note, la mission conduite par le Général Francis Béhanzin, Commissaires aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité, va « engager des discussions avec les différents acteurs politiques béninois sur les enjeux desdites élections ainsi que sur la nécessité de maintenir un climat de paix, de participation inclusive et de transparence démocratique. »