La CEDEAO Â« satisfaite Â» de la tenue du second tour de la prÃ©sidentielle libÃ©rienne

La mission d’observation Ă©lectorale de la CommunautĂ© Ă©conomique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), conduite par l’ancien prĂ©sident ghanĂ©en John Mahama, a publiĂ© mercredi un communiquĂ© exprimant sa satisfaction quant Ă la ‘’bonne » tenue du second tour de l’Ă©lection prĂ©sidentielle au LibĂ©riaElle a exhortĂ© la commission Ă©lectorale du LibĂ©ria Ă aborder les phases finales du processus avec ‘’Ă©quitĂ©, ouverture et transparence » jusqu’Ă la proclamation des rĂ©sultats.

Aussi, elle a invitĂ© les responsables de la Commission Ă©lectorale Ă accĂ©lĂ©rer la proclamation des rĂ©sultats provisoires afin d’Ă©viter de susciter une anxiĂ©tĂ© chez les LibĂ©riens, pays qui a connu deux guerres civiles sanglantes Ă partir de la fin des annĂ©es 1980.

La CEDEAO a Ă©galement fait appel aux deux candidats d’accepter la volontĂ© du peuple libĂ©rien et en cas de griefs rĂ©els, de recourir exclusivement Ă des moyens lĂ©gaux pour demander rĂ©paration en cas d’injustice.

L’organisation sous rĂ©gionale a enjoint les partenaires au dĂ©veloppement du LibĂ©ria de continuer Ă apporter leur soutien au pays pour assurer le maintien des progrĂšs vers le dĂ©veloppement politique et socio-Ă©conomique.

Les LibĂ©riens sont dans l’attente des rĂ©sultats du second tour de la prĂ©sidentielle, alors que le dĂ©compte des voix se poursuit deux jours aprĂšs le scrutin

Les premiers rĂ©sultats provisoires de ce vote qui a opposĂ© l’ ex star du football George Weah au vice-prĂ©sident sortant Joseph Boakai pourraient ĂȘtre annoncĂ©s ce jeudi, selon la Commission nationale Ă©lectorale, sa gardant d’ĂȘtre plus prĂ©cise.

L’issue du scrutin va consacrer une passation de pouvoir pacifique entre le vainqueur et la prĂ©sidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, premiĂšre femme chef d’État en Afrique qui aura passĂ© douze ans Ă la tĂȘte de ce pays. Ce serait le premier transfert de pouvoir pacifique au LibĂ©ria depuis 1944.

AprĂšs deux mandats successifs, Mme Sirleaf, 78 ans, Prix Nobel de la Paix en 2011, et dont le second mandat de six ans se termine en dĂ©but d’annĂ©e prochaine, n’est plus Ă©ligible.

Ce deuxiĂšme tour pour dĂ©signer le successeur d’Ellen Johnson Sirleaf, Ă©tait prĂ©vu pour le 7 novembre selon la loi Ă©lectorale du Liberia mais il avait Ă©tĂ© suspendu aprĂšs que le candidat arrivĂ© en troisiĂšme position, Charles Brumskine (9,6 pour cent des suffrages), ait dĂ©posĂ© un recours pour dĂ©crier les fraudes et « irrĂ©gularitĂ©s » du scrutin.