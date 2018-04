La Cedeao s’inquiÃ¨te de la hausse du trafic de drogue Ã  Bissau

La capitale de la Guinée-Bissau a un plus grand taux de prévalence du trafic et de consommation de drogue par rapport autres régions du pays, a déclaré dimanche, le chef de la mission de suivi de lutte contre la drogue de la Cedeao, Ludimila Barrai Micalec.« En Guinée-Bissau, le trafic et la consommation de drogue est en hausse. Mais, spécifiquement, la capitale Bissau a le plus fort taux de prévalence », a expliqué M. Micalec, au terme d’une mission dans le pays.

S’abstenant de donner des chiffres sur le trafic et la consommation de drogue dans le pays, Ludimila Barrai Micalec et son équipe ont salué les efforts du gouvernement bissau-guinéen pour venir à bout le fléau de la drogue.

« Nos sources sur les organisations qui luttent contre ce fléau ont informé qu’il y a une prévalence plus élevée de l’usage et du trafic de drogue à Bissau que dans les autres régions », ont-ils insisté.