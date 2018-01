La CEI enge des pourparlers avec le gouvernement pour un ‘’chronogramme officiel » des élections locales

Le PrĂ©sident de la Commission Ă©lectorale indĂ©pendante (CEI), Youssouf Bakayko a annoncĂ©, mardi, Ă Abidjan que son institution a engagĂ© des pourparlers avec le gouvernement ivoirien pour arrĂȘter un ‘’chronogramme officiel » des Ă©lections locales qui doivent se tenir en 2018.S’adressant Ă ces collaborateurs, lors d’une cĂ©rĂ©monie de prĂ©sentation de vƓux de nouvel ann selon une note du service de communication de la CEI, Youssouf Bakayoko , leur a indiquĂ© que «  l’annĂ©e 2018 se prĂ©sente Ă nous comme une annĂ©e Ă©lectorale particuliĂšrement dense, avec des dĂ©fis majeurs Ă relever ».

« Nous avons engagĂ©, Ă cet Ă©gard, avec le Gouvernement, depuis plusieurs semaines, des pourparlers pour arrĂȘter le chronogramme officiel de ses diffĂ©rentes opĂ©rations Ă©lectorales, y compris celle de la rĂ©vision et mise Ă jour de la liste Ă©lectorale, en mĂȘme temps que les budgets correspondants », a soulignĂ© M. Bakayoko.

Pour mieux organiser  les Ă©lections des Conseillers rĂ©gionaux, des Conseillers municipaux et celles inĂ©dites des SĂ©nateurs  au cours de cette annĂ©e, « l’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© mise Ă profit pour organiser des ateliers et des sĂ©minaires de rĂ©flexion et de renforcement des capacitĂ©s des ressources humaines de la commission Ă©lectorale »

«La CEI a entre autres procédé à une relecture du cadre légal des élections à la lumiÚre des innovations induites par la Constitution de la 3Úme République »,  ajoute le texte.

« Nous aurons Ă jouer, une fois de plus, notre partition, emprunte de solidaritĂ©, d’engagement et d’efficacitĂ© pour assurer une maĂźtrise parfaite du processus Ă©lectoral et consolider notre crĂ©dibilitĂ© », a conclu Youssouf Bakayoko.