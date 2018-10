La CEI invitée à la «célérité et la transparence» dans la proclamation des résultats

La Plateforme panafricaine des femmes et des jeunes pour la paix, la démocratie et la gouvernance, a appelé, lundi, dans une déclaration en présence du président de la Commission électorale indépendante (CEI), Youssouf Bakayoko, « à la transparence dans la centralisation et le traitement des résultats pour éviter tout climat de confusion », a constaté APA sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon la Responsable de la Plateforme du projet d’observation dans le cadre élections locales couplées du 13 octobre dernier, Nathalie Kouakou, qui a fait la lecture de la déclaration finale, la plateforme recommande à la CEI « la transparence dans la centralisation et le traitement des résultats, la proclamation des résultats définitifs dans des délais rapides pour éviter tout climat de suspicion ».

Cette faitière de structures de la société civile invite à l’amélioration de la commission en charge des élections, « à l’avenir la circulation de l’information et la formation de ses agents pour éviter certains flottements ».

Par ailleurs la Plateforme qui note « 88 alertes de tous ordres et de toute nature liées au matériel électoral » exhorte « au calme et à la retenue durant cette période très sensible d’attente des résultats, de recourir à la juridiction chargée de vider le contentieux électoral ».

La Présidente de cette structure, Salimata Porquet , a plaidé pour l’ouverture des antennes de la Radiodiffusion télévision nationale (RTI 1-télévision publique nationale) à toutes les obédiences.

Quelques 70 moniteurs de la violence électorale et 05 opérateurs de saisie de la violence électorale, 400 observateurs, 40 opérateurs de saisie, 05 personnes ressources chargées d’observer la campagne, de mettre en place une méthodologie spécifique de production et de contrôle-qualité de l’information ont été déployés dans le cadre de cette opération avec l’appui technique de l’Institut Gorée du Sénégal dans le cadre d’une collaboration Sud-Sud et l’appui financier du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Les municipales et régionales ivoiriennes ont eu lieu samedi sur l’ensemble du territoire avec 88 listes de candidatures sont en lice pour les régionales et 684 listes pour les municipales.

La CEI a débuté dimanche la proclamation des résultats provisoires issus des élections régionales et municipales. Le secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), Kakou Guikahué, avait dénoncé des « fraudes » et un « braquage éhonté des résultats » des élections locales dans certaines circonscriptions favorables à son parti.