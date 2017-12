La CIE lance une campagne de proximitÃ© client Ã  Abidjan

La Compagnie ivoirienne de l’Ă©lectricitĂ© (CIE) a lancĂ© une campagne de sensibilisation dĂ©nommĂ©e ‘’Entre Vous & Nous », et destinĂ©e à ‘’recueillir et traiter » toutes les prĂ©occupations de ses clients et Ă les ‘’assister dans la comprĂ©hension de leur facture ».Dans une note d’information transmise Ă APA mardi, cette  troisiĂšme Ă©dition de la quinzaine ‘’Entre Vous & Nous » se dĂ©roule du 16 au 30 dĂ©cembre sur onze sites dont quatre centres commerciaux et sept espaces plein air d’Abidjan.

« Cette campagne de proximitĂ© dont les deux premiĂšres Ă©ditions ont connu un franc succĂšs a pour but d’aller au plus prĂšs des clients pour recueillir et traiter toutes leurs sollicitations et les assister dans la comprĂ©hension de leur facture », explique la CIE.

Elle « vise  également Ă donner aux clients des conseils d’usage et des recommandations permettant de maĂźtriser  leur consommation d’Ă©lectricité », souligne la Compagnie, ajoutant que ‘’pendant toute cette pĂ©riode, les clients pourront bĂ©nĂ©ficier du savoir-faire  et des conseils de professionnels ayant reçu une formation sur les fondamentaux de la relation client ».

Cette campagne est une dĂ©clinaison de la politique et de la stratĂ©gie 2015-2020 de l’entreprise, visant Ă faire de la CIE, une  ‘’entreprise innovante attractive et performante ».

Pour la CIE, l’orientation client est un axe essentiel de crĂ©ation de valeur. C’est pourquoi, elle s’est faite accompagnĂ©e dans sa dĂ©marche de professionnalisation de la relation client dĂ©nommĂ©e ‘’O’Client » (OrientĂ© client)  par un cabinet de renommĂ©e internationale.