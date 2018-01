La classe politique dresse le bilan 2017 du pouvoir

La presse Ă©lectronique guinĂ©enne a abordĂ© un menu politique diversifiĂ©, axĂ©, principalement, sur les vĹ“ux du nouvel an de la classe politique guinĂ©enne comme celui du chef de l’opposition guinĂ©enne, Cellou Dalein Diallo.« Cellou Dalein Diallo : depuis 7 ans, les promesses se succèdent sans aucune rĂ©alisation dans un mĂ©pris total du corps enseignant », Ă©crit VisionguinĂ©e, qui reprend ainsi le discours de vĹ“u du nouvel an du chef de file de l’opposition guinĂ©enne.

C’est pourquoi, continue l’ancien premier ministre guinĂ©en, conscient de l’importance vitale de l’Ă©ducation dans l’Ă©mergence de la GuinĂ©e, M. Diallo promet de faire de la revalorisation du système Ă©ducatif sa première prioritĂ©, s’il est Ă©lu en 2020.

Pour sa part, le site Aminata rapporte que Marie Madeleine DioubatĂ©, seule candidate au scrutin prĂ©sidentiel d’octobre 2015, a peint un bilan sombre du pouvoir :

« L’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© marquĂ©e par la prĂ©sidence de l’Union Africaine de Mr Alpha CondĂ©, par l’exploitation Ă outrance des mines de Bauxite, principalement Ă BokĂ©, avec pour consĂ©quence la perte de ressources pour les agriculteurs et les pĂ©cheurs et, naturellement, la dĂ©gradation de l’environnement et la pollution », dit-elle.

C’est comme entre autres la reprise des dĂ©lestages Ă©lectriques Ă Conakry, l’organisation du procès du massacre 28 septembre 2009, les prĂ©paratifs des Ă©lections lĂ©gislatives, la non mise en place de la haute cour de justice, a rĂ©vĂ©lĂ© le site.

C’est un changement de système dont la GuinĂ©e a besoin pour aller de l’avant, autrement la GuinĂ©e n’aura aucune chance de se dĂ©velopper, a-t-elle rajoutĂ©.

« Ce qui a manqué dans le discours à la nation du président Alpha Condé », titre Guinéenews. Selon ce média, le président Condé a fait un survol général de ses grands acquis de 2017 dans ce discours du nouvel an, mais sans aborder certains sujets importants sur lesquels il était légitimement attendu par les Guinéens en 2018,

« Près de 250 prisonniers graciés: une menace à la sécurité des Guinéens, selon Faya Millimouno, leader du Bloc Libéral (BL) et quatrième au scrutin présidentiel de 2015.

« FĂŞtes de fin d’annĂ©e en GuinĂ©e : la police dresse un bilan très lourd Ă Conakry », rapporte AfricaguinĂ©e. Selon ce mĂ©dia en ligne, au moins deux personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es dans la nuit du 31 dĂ©cembre 2017 au 1er janvier 2018 Ă Conakry, dont un gendarme.