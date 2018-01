La colère contre les propos de Trump en exergue dans les quotidiens sénégalais

La colère du SĂ©nĂ©gal et des pays africains contre les propos du prĂ©sident amĂ©ricain, Donald Trump, qualifiant l’Afrique et HaĂŻti de «pays de merde», alimente les quotidiens sĂ©nĂ©galais parus samedi.«Propos sur l’Afrique et HaĂŻti-Macky condamne, Trump rĂ©tropĂ©dale», rapporte le quotidien national Le Soleil, informant de la convocation de l’ambassadeur des Etats-Unis Ă Dakar par le ministre des Affaires Ă©trangères, Me Sidiki Kaba.

«Insultes du prĂ©sident amĂ©ricain contre l’Afrique et HaĂŻti-Macky recadre Trump», titre L’As. Dans ce journal, le chef de l’Etat sĂ©nĂ©galais, Macky Sall, se dit «choquĂ© par ses propos que je rejette».

Ce faisant, le journal indique que le SĂ©nĂ©gal proteste et convoque l’ambassadeur des Etats-Unis Ă Dakar.

Toutes choses qui font dire à EnQuête que «Macky Sall a répliqué» aux propos de Donald Trump.

Le Quotidien qui parle d’un «langage ordurier du prĂ©sident amĂ©ricain» note que «Trump (est) au fond du trou».

Nos confrères mettent en exergue la rĂ©action de Macky Sall qui affirme que «l’Afrique et la race noire mĂ©ritent mieux que ça».

«Nouveau dérapage du président américain-Trump fâche les pays de merde», écrit Vox Populi, insistant sur cette levée de boucliers contre le président Trump après ses propos «racistes».

Selon le journal, l’Union africaine dĂ©nonce des «remarques blessantes et dĂ©rangeantes», l’ONU parle de «honte».

Les quotidiens traitent Ă©galement de l’affaire Lactalis. Ainsi, EnQuĂŞte titre-t-il : «Du lait contaminĂ© Ă Dakar» car, la Direction du commerce intĂ©rieur a procĂ©dĂ© hier au retrait de 1 648 cartons et 9 848 boites de lait d’une valeur de 52 millions f cfa.

«Des échantillons ont été transmis aux laboratoires de sécurité sanitaire des aliments», ajoute EnQuête.

«Scandale du lait pou bĂ©bĂ© contaminĂ©-Le SĂ©nĂ©gal touchĂ©. La lettre confidentielle qui lancĂ© l’alerte. Les produits incriminĂ©s retirĂ©s des services de pĂ©diatrie, des pharmacies et des rayons de supermarchĂ©s», dĂ©taille LibĂ©ration.

Dans le journal, Dr Aloïse Diouf, conseiller technique numéro 1 du ministère de la Santé rassure que «le Sénégal a pris toutes les mesures idoines».

L’Observateur reste Ă Touba avec «le premier ndigueul (DĂ©cret) de Serigne Mountakha». Nos confrères informent que le nouveau khalife des mourides renforce les pouvoirs du porte-parole, Serigne Bass Abdou Khadre.