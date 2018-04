La confrontation avec la Russie au menu d’une rÃ©union des ministres du G7

Les ministres des Affaires Ă©trangères du G7 se rĂ©unissent dimanche et lundi Ă Toronto, au Canada, pour confirmer leur front uni face Ă la Russie et sonder les Etats-Unis avant des Ă©chĂ©ances cruciales sur l’Iran et la CorĂ©e du Nord.

Avant le sommet des sept pays les plus industrialisĂ©s (Etats-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Japon et Canada) les 8 et 9 juin au QuĂ©bec, cette rencontre sera suivie d’une rĂ©union des ministres de l’IntĂ©rieur et de la SĂ©curitĂ©, lundi et mardi, toujours sur le mĂŞme thème: « Construire un monde plus pacifique et plus sĂ»r ».

La confrontation des Occidentaux avec Moscou, qui atteint des niveaux inĂ©galĂ©s depuis la fin de la Guerre froide, sera Ă l’ordre du jour de nombreuses sessions de travail, qu’elles portent sur le conflit en Ukraine, la cybersĂ©curitĂ© ou le « renforcement de la dĂ©mocratie contre les ingĂ©rences Ă©trangères » — une allusion claire au rĂ´le attribuĂ© Ă la Russie lors des dernières Ă©lections aux Etats-Unis ou ailleurs en Europe.

Le secrĂ©taire d’Etat amĂ©ricain par intĂ©rim John Sullivan a d’ailleurs rencontrĂ© dès samedi soir son homologue ukrainien Pavlo Klimkine en marge du G7.

Un peu plus d’une semaine après les frappes menĂ©es par Washington, Paris et Londres contre le rĂ©gime syrien en rĂ©ponse Ă une attaque chimique prĂ©sumĂ©e près de Damas, la Syrie sera aussi au coeur des dĂ©bats, toujours avec, en toile de fond, la relation avec les Russes.

Les Occidentaux tentent de conjuguer mises en garde contre le Kremlin pour son soutien Ă Bachar al-Assad et tentatives de relance d’un processus diplomatique après sept annĂ©es de conflit, qui passent forcĂ©ment par un dialogue avec Moscou.

Les chefs de la diplomatie du G7 avaient apportĂ© mi-avril leur soutien au Royaume-Uni après l’empoisonnement, sur son sol, d’un ex-agent russe, Ă©galement imputĂ© Ă la Russie qu’ils ont exhortĂ©e Ă divulguer les dĂ©tails de son programme d’armes chimiques Novitchok qui reprĂ©sentent, estiment-ils, une « menace contre nous tous ».

– Point d’Ă©tape sur l’Iran –

Deux autres grands dossiers diplomatiques devraient faire l’objet de discussions intenses, lors des rĂ©unions officielles ou en coulisses.

D’abord la CorĂ©e du Nord, Ă l’approche d’un sommet historique, d’ici dĂ©but juin en thĂ©orie, entre le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump et le dirigeant nord-corĂ©en Kim Jong Un, censĂ©s parler, après des mois d’escalade, d’une « dĂ©nuclĂ©arisation » de la pĂ©ninsule corĂ©enne.

Ensuite l’Iran, alors que Donald Trump doit aussi dĂ©cider, d’ici le 12 mai, s’il « dĂ©chire » ou pas l’accord de 2015 conclu par les grandes puissances avec TĂ©hĂ©ran pour l’empĂŞcher de se doter de la bombe atomique.

Le prĂ©sident des Etats-Unis rĂ©clame, pour le prĂ©server, que la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne, signataires europĂ©ens de ce texte jugĂ© historique Ă l’Ă©poque mais que lui considère laxiste, proposent des solutions pour le durcir.

Les tractations vont bon train et devraient se poursuivre Ă Toronto lors d’une rĂ©union dimanche Ă huis clos des ministres français Jean-Yves Le Drian, britannique Boris Johnson et allemand Heiko Maas avec l’AmĂ©ricain John Sullivan.

Il s’agira d’un point d’Ă©tape important avant la visite d’Etat du prĂ©sident français Emmanuel Macron de lundi Ă mercredi Ă Washington, oĂą il tentera de convaincre le milliardaire rĂ©publicain de rester dans l’accord iranien.