La contribution de l’OAPI au développement du Cameroun etudiée

A l’occasion de la 23e édition de la, le rôle joué par l’organisme dans l’émergence des pays africains a été interrogé le 13 septembre.

Le Cameroun, comme de nombreux pays africains, ambitionne d’accéder au statut de pays émergent. Et c’est donc un ensemble d’efforts qu’il faut conjuguer pour servir de levier à cela. L’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) joue un rôle important à cet égard. Elle l’a fait savoir le 13 septembre lors de la journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. L’événement était placé sous le thème ‘Quels leviers d’émergence face aux défis de l’industrialisation et de la diversification de l’économie dans les Etats membres de l’OAPI’.

Présente dans 17 pays, l’organisation panafricaine selon son directeur général, Denis Loukou Bohoussou, l’OAPI propose des instruments appropriés tels que les marques, dessins et modèles industriels qui servent de cheval de Troie pour le développement du pays’. Car, et les panélistes l’ont bien martelé, tout processus d’industrialisation et de diversification de l’économie passe par la prise en compte de la propriété intellectuelle.

Et cela à travers les outils technologiques qu’elle propose comme le fait l’organisation des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Cependant, l’OAPI n’a pas encore intégré l’importation et l’exportation de technologies et de produits manufacturés. Selon plusieurs spécialistes, cela signifie que l’industrialisation et la diversification de l’économie, notamment celle du Cameroun, n’ont pas encore atteint leur plein potentiel.

D’autre part, l’OAPI a néanmoins su mettre en place des stratégies pour permettre au potentiel économique de ses pays membres de s’épanouir. Il y a entre autres le Salon Africain des Inventions et des Entreprises Innovantes. Ce dernier vise à promouvoir les technologies et autres outils essentiels qui contribuent à l’industrialisation de chaque pays. Une idée qui se concrétise, par exemple, par la subvention d’inventions et d’innovations technologiques.