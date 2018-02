La coopÃ©ration agricole Maroc-Afrique de l’Ouest, thÃ¨me d’une confÃ©rence Ã  MeknÃ¨s

« La coopĂ©ration Maroc-Pays de l’Afrique de l’Ouest : Quels partenariats pour la formation et l’investissement dans le domaine agricole ?’ » sera le thème du 12-ème Forum de l’Ecole Nationale d’Agriculture (ENA) de Meknès, prĂ©vu le 15 mars prochain.Ce Forum, organisĂ© par le cercle des Ă©lèves ingĂ©nieurs de l’ENA, se veut une plate-forme d’Ă©changes et de rencontres entre les futurs ingĂ©nieurs et le monde professionnel, autour de thĂ©matiques d’actualitĂ©.

Des professionnels de diffĂ©rentes filières agricoles, des responsables du dĂ©partement de l’agriculture et des chercheurs en sciences agronomiques, aussi bien du Maroc que de pays africains, animeront les tables-rondes au menu de cette Ă©dition.

« Plan Maroc vert et opportunitĂ©s de partenariat pour le dĂ©veloppement agricole en Afrique ? », « Regards et expĂ©riences croisĂ©s de la formation supĂ©rieure en sciences agronomiques » et « l’investissement dans le secteur agricole ouest-africain : quelles opportunitĂ©s pour le secteur bancaire et le jeune entrepreneuriat ? » sont les principaux axes qui guideront les dĂ©bats.

L’ENA, qui forme des ingĂ©nieurs agronomes dans diffĂ©rentes filières, a, depuis sa crĂ©ation en 1942, formĂ© plus de 3.500 cadres dans les domaines agricole et du dĂ©veloppement rural, dont quelque 450 appartenant Ă une trentaine de pays Ă©trangers.