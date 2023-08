La coopération Cameroun-Union Européenne revisitée

« Tout le monde l’aura vu. On a avancé avec la mise en œuvre des APE. Tout le monde aura vu que nous avons une excellente collaboration avec le Ministère du Commerce. On a avancé avec la mise en œuvre de l’APE. Cet Accord commence à porter ses fruits. Les entreprises Camerounaises parviennent à exploiter ses avantages. Il faut réfléchir pour voir comment maximiser les avantages .Les entreprises doivent tirer profit de cet Accord comme d’autres accords au plan continental », a souligné el diplomate Belge arrivé en fin de mission et appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

Les deux parties ont profité des échanges pour énoncer les perspectives. « Nous nous nous sommes engagés également à continuer à travailler ensemble pour sensibiliser les entreprises, et voir comment renforcer le dialogue secteur public -secteur privé. Il faut créer un environnement des affaires qui puisse permettre aux entreprises davantage de tirer profit de cet accord comme d’autres accords d’intégration économique au niveau continental » a indiqué le diplomate.

Un autre point évoqué qui n’était pas des moindres était le cacao et la déforestation. « C’est un sujet qui comme d’autres accords m’ont donné beaucoup de satisfaction ces dernières années via les Cocoa talks. Ces questions ont abouti en juin 2023 à une grand-messe avec beaucoup de participants sanctionnée par l’élaboration de recommandations très concrètes et opérationnelles .Elles permettront au Cameroun de mieux se positionner sur le marché européen avec un avantage comparatif par rapport aux concurrents ».