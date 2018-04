La CorÃ©e du Nord commÃ©more la naissance de Kim Il Sung

De jeunes enfants en monocycles, des danseurs, des musiciens et des acrobates… Un grand spectacle a Ă©tĂ© organisĂ© Ă Pyongyang pour lancer les festivitĂ©s de l’anniversaire de la naissance de Kim Il Sung.

Pendant une semaine, la capitale nord-corĂ©enne vit au rythme du Festival artistique de l’amitiĂ© du printemps, un Ă©vĂ©nement annuel qui commĂ©more la naissance en 1912 du fondateur du rĂ©gime qui, en dĂ©pit de son dĂ©cès en 1994, demeure officiellement le « PrĂ©sident Ă©ternel » de la RĂ©publique populaire dĂ©mocratique de CorĂ©e (RPDC).

Concerts, spectacles de danse et d’acrobaties sont au programme de ce Festival, dont c’est la 31e Ă©dition, qui vise Ă consolider la loyautĂ© Ă l’Ă©gard de la dynastie rĂ©gnante.

Lors d’un spectacle en plein air, 11 enfants de cinq ou six ans en monocycle ont enchaĂ®nĂ© des cercles devant un théâtre de Pyongyang en agitant des petits drapeaux avec le logo du Festival.

Les fillettes portaient des jupes jaunes à paillettes et des vestes roses, quand les garçons arboraient casquettes et justaucorps rouges et collants blancs.

Des jeunes filles en robes colorées ont défilé, tandis que des acrobates enchaînaient les numéros, accompagnés par une fanfare exclusivement féminine.

La date anniversaire de Kim Il Sung, le 15 avril, est « le jour fĂ©riĂ© le plus important pour les CorĂ©ens et les progressistes du monde entier », a affirmĂ© lors de la cĂ©rĂ©monie d’ouverture du festival le ministre nord-corĂ©en de la Culture, Pak Chun Nam.

– Artistes Ă©trangers –

Les CorĂ©ens « progressent vers un avenir radieux », a-t-il ajoutĂ©, « sous le leadership avisĂ© du camarade Kim Jong Un ».

ArrivĂ© au pouvoir en dĂ©cembre 2011, le troisième reprĂ©sentant de la dynastie des Kim a largement fait avancer les programmes nuclĂ©aire et balistique nord-corĂ©ens. Ce qui a valu au pays en retour une intensification des sanctions imposĂ©es par le Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU.

En dĂ©pit d’une remarquable dĂ©tente sur la pĂ©ninsule depuis le dĂ©but de l’annĂ©e, après deux ans de montĂ©e des tensions, la CorĂ©e du Nord demeure un pays très isolĂ© sur les plans diplomatiques et Ă©conomiques.

Plus de 200 artistes étrangers ont toutefois participé mercredi au lancement du Festival.

La majoritĂ© provenaient de Russie, l’un des plus proches alliĂ©s diplomatiques et Ă©conomiques de Pyongyang, et d’anciennes rĂ©publiques soviĂ©tiques comme la BiĂ©lorussie. Mais il se trouvait Ă©galement un petit contingent d’artistes français, espagnols ou portugais.

L’Espagnole Yolanda Gavino, une danseuse de flamenco venue avec son groupe de 10 artistes de Madrid, s’est dite « ravie » de participer au festival.

« La façon dont on est traitĂ© est merveilleuse », a-t-elle dit.

« Je ne sais pas », a-t-elle rĂ©pondu quand ont lui a demandĂ© ce que cela faisait de danser en honneur de Kim Il Sung. « Nous sommes venus Ă l’invitation de l’ambassade et nous sommes ravis d’ĂŞtre venus d’Espagne. »

Un concert donné par un orchestre nord-coréen a débuté par la Chanson du Général Kim Il Sung, dont les paroles étaient sous-titrées en anglais et en russe des deux côtés de la scène.

« Nous chĂ©rissons tous dans notre coeur le nom glorieux du GĂ©nĂ©ral/ Notre bienaimĂ© Kim Il Sung Ă la gloire Ă©ternelle », pouvait-on lire.