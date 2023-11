La Corée du Sud sollicite le soutien du Cameroun pour l’Expo 2030

L’information découle de la visite de deux jours, effectuée au Cameroun par le Premier Han Duck-soo, du 31 octobre au 1er novembre 2023.

Pour la première fois dans l’histoire de la coopération entre le Cameroun et la Corée du Sud qui date de 1961, un Premier ministre foule le sol camerounais. Han Duck-soo est arrivé à Yaoundé mardi dernier. Son homologue camerounais Joseph Dion Ngute l’a accueilli à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen. Les deux Premiers ministres ont par la suite échangé dans la journée du mercredi avant la visite au palais présidentiel.

Le mercredi dans l’après-midi, le président Paul Biya a reçu en audience la personnalité au Palais de l’Unité. Selon la présidence camerounaise, le Premier ministre coréen a échangé avec le président Paul Biya sur la coopération bilatérale entre leurs deux pays. Le chef de l’Etat s’est réjoui de l’apport de la Corée dans le développement social et économique du Cameroun. Cela comprend la construction de l’hôpital général de Garoua inauguré en octobre 2022, d’un coût de 42 milliards de FCFA, financés par Exim Bank Corée ; la construction du Centre des urgences de Yaoundé d’un montant de 3,3 milliards de FCFA, entre autres.

Par ailleurs, le Premier ministre coréen a invité le président Paul Biya à prendre part au sommet Corée-Afrique qui se déroulera à Séoul en 2024. Aussi, selon le bureau du Premier ministre coréen, Han Duck-soo est venu solliciter le soutien du Cameroun à la candidature de la Corée du Sud à l’organisation de l’Expo universel 2030. La Corée envisage d’abriter cette exposition dans la ville de portuaire de Busan. Le Bureau international des expositions procèdera au vote pour désigner la ville d’accueil de cet événement au cours de l’assemblée générale du 28 novembre 2023 à Paris en France.

Outre le Cameroun, le Premier ministre coréen visite quatre autres pays en Afrique et en Europe dans le cadre d’une tournée diplomatique qui l’a d’abord conduit au Malawi et au Togo. Parti du Cameroun mercredi soir, le Premier ministre Han Duck-soo poursuivra son parcours par la Norvège et la Finland.