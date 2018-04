La CÃ´te d’Ivoire classÃ©e Â«pays Ã  revenu intermÃ©diaireÂ» par la Banque mondiale

La CĂ´te d’Ivoire, première puissance Ă©conomique de l’Union Ă©conomique et monĂ©taire ouest-africaine (Uemoa), figure parmi les «pays Ă revenu intermĂ©diaire» selon un rapport de la Banque mondiale (BM) rendu public mercredi, mentionnant la classification par revenu des pays d’Afrique subsaharienne.Le classement distingue trois catĂ©gories de revenus des pays, notamment les «pays Ă faible revenu  (PFR) », les « pays Ă revenu intermĂ©diaire, tranche infĂ©rieure (PRII) » et les « pays Ă revenu intermĂ©diaire, tranche supĂ©rieure  (PRIS) ».

La CĂ´te d’Ivoire se trouve parmi les pays Ă revenu intermĂ©diaire Ă tranche infĂ©rieure. Cette catĂ©gorie comprend 14 pays et regroupe l’Angola, le Cap Vert, le Cameroun, le Ghana, le Kenya, Lesotho, la Mauritanie, le Nigeria, la RĂ©publique du Congo, Sao TomĂ© et Principe, le Soudan, le Swaziland et la Zambie.

Les pays Ă revenu intermĂ©diaire Ă tranche supĂ©rieure sont les moins nombreux. L’on dĂ©nombre six en Afrique subsaharienne : l’Afrique du Sud, le Botswana, la GuinĂ©e Ă©quatoriale, le Gabon, Maurice et la Namibie.

Quant aux pays Ă faible revenu, l’on dĂ©nombre 27 États, le BĂ©nin, le Burkina Faso, le Burundi, le Comores, l’ErythrĂ©e, l’Éthiopie, la Gambie, la GuinĂ©e, la GuinĂ©e-Bissau, le LibĂ©ria, le Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mozambique.

Parmi les pays Ă faible revenu, figurent Ă©galement le Niger, l’Ouganda, la Centrafrique, la RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo, le Rwanda, le SĂ©nĂ©gal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, la Tanzanie, le Tchad, le Togo et le Zimbabwe.

Le document mentionne que « les pays riches en ressources sont ceux qui ont des rentes issues de l’exploitation de ressources naturelles Ă l’exclusion des forĂŞts dĂ©passant 10% du Produit intĂ©rieur brut (Pib) ».

Ce rapport intitulĂ© Africa’s Pulse est une analyse semestrielle de l’Ă©tat des Ă©conomies africaines rĂ©alisĂ©e par la Banque mondiale. Selon le texte, la croissance de la rĂ©gion devrait s’accĂ©lĂ©rer Ă 3,1% en 2018 et s’Ă©tablir Ă une moyenne de 3,6% en 2019-2020.