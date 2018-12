La Côte d’Ivoire conteste l’octroi de la Can 2021 au Cameroun

La Côte d’Ivoire a saisi le Tribunal arbitral du sport jeudi afin de faire annuler la décision du Malgache Ahmad Ahmad d’attribuer la Can 2021 au Cameroun.

La Fédération ivoirienne de football (Fif) a saisi le tribunal arbitral du sport (TAS) d’un recours contre la décision de la Confédération Africaine de football, d’attribuer la Can 2021 au Cameroun. L’instance reproche à la Caf, notamment à son président Ahmad Ahmad, d’avoir pris cette décision sans l’en avoir au préalable tenue informée.

» Les préparatifs et travaux nécessités par l’organisation de cette grande compétition, particulièrement importante pour tout le football ivoirien et pour toute la Côte d’Ivoire constituent un investissement économique, financier et humain conséquent. Toutes les énergies ont été et restent mobilisées afin de faire de cet évènement une fête continentale en Côte d’Ivoire « , indique la Fif dans un communiqué rendu public jeudi.

La Can 2021 a été attribuée à la Côte d’Ivoire en 2014, alors que le Camerounais Issa Hayatou dirigeait la Caf. C’est lui également qui a confié l’organisation de la Can 2019 au Cameroun. Ces pays ne devraient plus abriter ces compétitions. Elles ont été décalés vers d’autres années afin de permettre à ces pays de mieux se préparer.

Le Cameroun, dont les infrastructures sportives sont encore en construction, est d’accord pour recevoir la Can 2021. Le gouvernement ivoirien quant à lui ne décolère pas contre la Caf.