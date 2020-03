La Côte d’Ivoire décrète l’état d’urgence avec un couvre-feu contre le coronavirus

Le président ivoirien Alassane Ouattara a décrété, lundi soir, l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire ivoirien accompagné de huit mesures dont l’instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 05h00 du matin à compter du mardi 24 mars 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus dans le pays qui enregistre 25 cas confirmés.«Je déclare l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire. Toutes ces dispositions ont fait l’objet d’un décret que je viens de signer aujourd’hui. Il s’agit de la fermeture de tous les maquis et restaurants à compter de ce lundi 23 mars 2020 à minuit, après celle des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et des lieux de spectacle, l’instauration d’un couvre-feu de 21h00 à 5h00 du matin, à compter du mardi 24 mars», a annoncé le chef de l’État ivoirien dans une adresse solennelle à la Nation diffusée sur les antennes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne ( RTI, service public).

Par ailleurs, M. Ouattara, a indiqué également au nombre de ces mesures, la régulation des transports interurbains, intercommunaux, intra-communaux et l’interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l’intérieur du pays, le confinement progressif des populations par aire géographique en fonction de l’évolution de la pandémie, la création de couloirs humanitaires pour venir en aide aux personnes ou aux communautés ayant un besoin urgent d’assistance.

Le renforcement des capacités des industries pharmaceutiques, des laboratoires et des structures de diagnostic et de prise en charge sur l’ensemble du territoire national, la détection précoce, la prise en charge rapide et l’isolement en toute confidentialité des malades et la mise en place d’un centre d’appels dédié au Covid-19 et d’un système d’alerte et de suivi utilisant notamment les nouvelles technologies de la communication, figurent également sur la liste des décisions prises.

Auparavant, le président ivoirien a rappelé les treize mesures complémentaires prises par le gouvernement le 16 mars dernier pour lutter contre cette pandémie dans le pays dont la fermeture des écoles pour un mois.

A cela, il a aussi rappelé la fermeture de toutes les frontières du pays depuis dimanche dernier. «Stoppons la propagation du coronavirus en étant discipliné et en appliquant les mesures de prévention…J’exhorte chacune et chacun d’entre vous, encore une fois, à respecter scrupuleusement toutes les mesures de prévention prises par le gouvernement», a conseillé M. Ouattara à ses compatriotes.

A ce jour la maladie à coronavirus à fait près de 15 000 morts dans le monde et plus de 330 000 cas d’infection dont 25 en Côte d’Ivoire.