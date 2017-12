La CÃ´te d’Ivoire et le Qatar signent 4 accords dans divers domaines

La CĂ´te d’Ivoire et le Qatar ont signĂ©, vendredi soir Ă Abidjan, quatre accords de coopĂ©rations couvrant les domaines du transport, de la jeunesse, du sport et de la culture, a constatĂ© APA sur place dans la capitale Ă©conomique ivoirienne.Ces accords ont Ă©tĂ© signĂ©s par les ministres en charge de ces questions en prĂ©sence du chef de l’Etat ivoirien Alassane Ouattara et de l’Emir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani qui effectue une visite officielle d’amitiĂ© et de travail de 48 heures en terre ivoirienne .

Trois accords couvrent les domaines du service aĂ©rien, de  la jeunesse et des sports, quand le 4ème est  un mĂ©morandum d’entente et de coopĂ©ration entre les deux Etats dans le domaine de la culture.

Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani quitte Abidjan, samedi après-midi, pour Accra au Ghana, la dernière Ă©tape d’une tournĂ©e ouest-africaine qui l’a dĂ©jĂ conduit au SĂ©nĂ©gal, au Mali, au Burkina et en GuinĂ©e Conakry.