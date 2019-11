La Côte d’Ivoire et le Singapour veulent renforcer leur coopération en matière d’agriculture et des TIC

La Côte d’Ivoire et le Singapour entendent renforcer leur coopération dans plusieurs domaines d’activités dont l’agriculture et les Technologies de l’information et de la communication ( TIC), a appris APA lundi de source officielle dans la capitale économique ivoirienne.«Nous voulons renforcer notre coopération au niveau des secteurs privés et des États», a dit à la presse, Tharman Shanmugaratnam, le ministre d’État Singapourien en charge de la coordination des politiques sociales au terme d’une rencontre interministérielle avec des membres du gouvernement ivoirien à Abidjan.

« La Côte d’Ivoire et le Singapour sont deux pays importants au niveau économique. Dans le domaine de l’agriculture, le Singapour joue un rôle important au niveau de la transformation des produits en Côte d’Ivoire et également dans d’autres domaines comme celui de l’information et de la numérisation où nous pouvons jouer un rôle important », a-t-il expliqué.

Plusieurs ministres du gouvernement Amadou Gon Coulibaly dont Adama Coulibaly (Economie et finances), Moussa Sanogo ( Budget), Claude Isaac Dé (chargé de la coordination des grands projets ) et Esmel Emmanuel Essis (Promotion de l’investissement privé) ont participé à cette séance de travail.

« La force de Singapour réside également dans les domaines de la planification urbaine et du logement. Nous pensons que nous pouvons apporter cette expérience à la Côte d’Ivoire », a également fait savoir M. Tharman à l’issue de cette rencontre qui a duré près d’une heure d’horloge.