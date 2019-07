La Côte d’Ivoire intensifie sa politique pour le retour de sa diaspora

La troisième édition du Forum de la diaspora ivoirienne se tiendra les 15 et 16 juillet prochains, à Abidjan avec pour ambition la mobilisation des ressources pour le développement socio-économique de la Côte d’Ivoire, a appris APA, mardi, sur place dans la capitale économique ivoirienne.Selon le Directeur de cabinet du ministère de l’intégration africaine et des ivoiriens de l’extérieur, Alassane Zié Diamoutené, il s’agit entre autres « de présenter le projet de politique de gestion des ivoiriens de l’extérieur, de développer une plateforme en vue de capitaliser les modèles de réussite de la diaspora ivoirienne en termes de contribution et de promouvoir, l’investissement productif grâce à un mécanisme de financement performant ».

Se félicitant de « la qualité de la diaspora » ivoirienne, M. Diamouténé a indiqué que cette rencontre des 15 et 16 juillet réunira outre « le ministère et la diaspora, des institutions, des agences de recrutement, le patronat ivoirien, des banquiers et des hommes d’affaires ».

Le Directeur général des ivoiriens de l’extérieur, Issiaka Konaté a pour sa part, fait remarquer que des progrès ont été faits au niveau de la politique en faveur de la diaspora malgré que son « l’histoire soit récente ».

Cette édition aura pour thème « talents et investissements : le rendez-vous de l’emploi et de l’opportunité ».

Selon la Banque africaine de développement (BAD), la diaspora ivoirienne représente près de 5,4% de la population ivoirienne et engendre près de 180 milliards FCFA de flux financiers .