La Côte d’Ivoire, le pôle de recherche des recettes de Nestlé en Afrique

La Côte d’Ivoire, première puissance économique de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) s’impose comme un hub agro-industriel régional. Le pays, qui regorge d’un potentiel agricole énorme, abrite le centre de recherche et développement de Nestlé, centre unique en son genre sur le continent, pour le géant agro-alimentaire.A Abidjan, Nestlé utilise ce centre de recherche, pour développer de nouvelles recettes de produits susceptibles d’être lancés aux quatre coins du monde, grâce notamment à son expertise en céréale.

Pour Thomas Caso, directeur général de Nestlé Côte d’Ivoire, « l’innovation est au cœur de tout ce que nous faisons ». Présent à l’édition 2019 du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (SARA), le groupe agro-alimentaire, veut à travers son stand retracer l’historique des produits pour lesquels des recettes ont été développées à partir d’Abidjan.

Et ce, «pour offrir aux consommateurs des produits bons et sains, qui apportent de la valeur sur le plan nutritionnel, rapporte Thomas Caso, expliquant aux passants les recettes sous emballages.

Selon les cultures, le géant agroalimentaire mondial prépare les épices culinaires et ses produits. « On essaie de de répondre aux besoins de nos consommateurs en tenant compte de la tradition culinaire de chaque pays », soutient Patricia Ekaba, directrice de la Communication institutionnelle et des Affaires publiques, expliquant aux passants venus au stand de l’entreprise, découvrir les recettes sous emballages.

Faire connaître l’histoire de ses produits et toute la chaîne de production, tel est l’exercice des commerciaux. Devant des consommateurs, hommes comme femmes, ceux-ci expliquent la valeur ajoutée apportée aux produits « Made in Côte d’Ivoire » faits à base d’ingrédients naturels.

Avec un approvisionnement local, cette entreprise dont le siège est en Suisse, veut soutenir également l’économie locale. Elle a développé à travers la marque Nescafé un programme dédié pour les planteurs du café ivoirien qui existe depuis 2012.

« Au moins 25 000 planteurs Ivoiriens » de café ont bénéficié de formation aux bonnes pratiques agricoles. En outre, le groupe qui se veut une entité citoyenne, a aussi distribué des plants gratuits et aidé les producteurs à rajeunir leurs vergers.

Dans la chaîne de production et de commercialisation, la société agroalimentaire, intègre par ailleurs les vendeuses des bouillons Maggi, notamment développés avec des ingrédients naturels, tels le curcuma ou la livèche.

Ici, un réseau de près de 15 000 Mamies, vendeuses des bouillons Maggi, a été installé dans le pays. Des sections sont développées avec elles pour les aider dans leur vie entrepreneuriale. Et, depuis 2017, un programme lancé avec l’Unesco a permis de former à l’alphabétisation plus de 500 femmes.

En Côte d’Ivoire, Nestlé compte deux usines, une unité pour le traitement du café et une autre dédiée aux bouillons culinaires. L’entreprise qui s’est inscrite dans la création de valeurs partagées, a mis sur pied des séances d’éducation nutritionnelle pour conseiller les consommateurs.

Impliquée dans l’agroforesterie, le groupe veut jouer un rôle actif dans la réhabilitation du couvert forestier ivoirien. Elle a offert 10 000 plants au ministère des Eaux et forêts dans le cadre de son projet « 1 million d’arbres » lancé le 15 novembre 2019, à l’occasion de la Journée nationale de la paix.

Le groupe agroalimentaire compte dans le monde « plus de 3 000 employés chercheurs » qui développent des recettes pour tous les produits du groupe. Les céréales utilisées en Côte d’Ivoire sont entre autres, le maïs, le soja, le mil et le sorgho. Au Nigéria, le maïs, est la céréale la plus utilisée.