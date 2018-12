La Côte d’Ivoire s’apprête à mettre en place un budget-programme

La Côte d’Ivoire s’apprête à « mettre en place rapidement un budget-programme » basé sur des résultats précis à atteindre au bout d’une période donnée, a annoncé vendredi à Abidjan, le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l’Etat, Moussa Sanogo.« Nous allons poursuivre au niveau budgétaire pour mettre en place rapidement un budget-programme », a déclaré M. Sanogo au cours d’une rencontre avec la presse.

« Dans un budget-programme, on vous dit par exemple, sur trois ans vous avez telle niveau de ressource pour réaliser telle activité et vous en rendez compte de façon régulièrement », a-t-il expliqué.

Selon lui, des démarches sont en cours avec la Société nationale de développement informatique (SNDI) pour l’informatisation. « Ca s’accompagne d’un gros programme d’informatisation », a-t-il insisté, ajoutant que l’objectif est d’arriver à une « politique d’allocation optimale des ressources ».

Le budget-programme est un budget basé sur les résultats précis à atteindre au bout d’une période donnée. C’est un outil de gestion et de planification qui privilégie la performance. Il combine des actions prioritaires à réaliser sous des contraintes de ressources matérielles, financières et humaines.

Il vise à accroitre l’utilisation efficace et équitable de toutes les ressources publiques dans le but de promouvoir la croissance, d’améliorer le niveau des revenus et par conséquent de réduire la pauvreté.

Le budget-programme est également défini comme « un mode de présentation des crédits budgétaires consistant à regrouper les actions d’un même ministère par programme en rapprochant pour chacun d’eux les crédits de toutes natures et les résultats physiques ou financiers attendus, le tout étant complété par une projection indicative portant sur plusieurs années ».