La CÃ´te d’Ivoire se dote d’un Conseil national de politique Ã©conomique

Le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara, a officiellement installĂ©, vendredi, le Conseil national de politique Ă©conomique (CNPE), qui a pour principal objectif « d’identifier notamment les grands dĂ©fis Ă©conomiques nationaux et internationaux que la CĂ´te d’Ivoire doit relever pour atteindre l’Ă©mergence », a constatĂ© APA sur place dans la capitale Ă©conomique ivoirienne.« Le  Conseil national de politique Ă©conomique (CNPE)  aura en charge en synergie avec le gouvernement de rĂ©flĂ©chir  à un certain nombre de sujets  qui se pose au gouvernement et Ă l’Etat », a prĂ©cisĂ© le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de la prĂ©sidence  de la RĂ©publique,  Patrick Achi, nommĂ© SecrĂ©taire exĂ©cutif dudit Conseil.

Poursuivant, il a soulignĂ© qu’il sera « l’occasion d’Ă©changer en profondeur sur toutes les questions relatives aux besoins de croissance et de l’Ă©conomie ». M. Achi est secondĂ© au SecrĂ©tariat exĂ©cutif par la ministre du Plan du dĂ©veloppement, NialĂ© Kaba.

Pour sa part,  le patronat ivoirien salue l’avènement du CNPE   « qui vient rĂ©pondre Ă une attente forte des entreprises ».

Selon le PrĂ©sident de la ConfĂ©dĂ©ration gĂ©nĂ©rale des entreprises de CĂ´te d’Ivoire (CGECI), Jean-Marie Ackah, « il Ă©tait nĂ©cessaire de mettre en place au plus haut niveau de l’Etat un organe permettant  de mener les rĂ©flexions stratĂ©giques  en maintenant les Ă©volutions de la  conjecture internationale, les grandes tendances structurelles ».

M. Ouattara note que l’installation de comitĂ© est un  « moment important pour la gouvernance de notre pays…faire de la CĂ´te d’Ivoire un pays Ă©mergent Ă l’horizon 2020 ».  «La CĂ´te d’Ivoire a dĂ©cidĂ© de prendre son destin en main avec la ferme volontĂ©  d’ĂŞtre l’acteur principal de  notre dĂ©veloppement», a estimĂ© Alassane Ouattara.  Â

Pour lui, «nous devons tout faire pour amĂ©liorer le niveau de l’Ă©pargne intĂ©rieur. Il faut des orientations stratĂ©giques Ă moyens et long terme».

Cet outil d’analyses stratĂ©giques et d’aide Ă la dĂ©cision est prĂ©sidĂ© par le Vice-prĂ©sident de la RĂ©publique, Daniel Kablan Duncan.