La Côte d’Ivoire signe un accord de coopération touristique avec l’Espagne

Le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs, Siandou Fofana, a signé un protocole d’accord de coopération avec son homologue d’Espagne Reyes Maroto IIIera, dont le pays est la deuxième puissance touristique mondiale, en marge du « Fitur et d’Investour », selon une note transmise mercredi à APA.Cet accord signé entre M. Siandou et la ministre du Commerce, de l’industrie et du tourisme d’Espagne, Reyes Maroto Illera, devrait permettre de renforcer « le partage d’expériences, les investissements, l’assistance technique et la promotion du tourisme dans les pays respectifs ».

L’Espagne qui comprend 17 territoires autonomes, s’est doté d’une stratégie pour le développement du secteur touristique jusqu’à l’horizon 2030, avec pour objectif de rester un leader mondial. Cette coopération vise pour le pays à valoriser son patrimoine culturel et touristique.

Pour sa part, le ministre ivoirien du Tourisme, Siandou Fofana, s’est dit « très heureux de la signature de cet accord qui viendra ouvrir de nouveaux horizons au secteur du tourisme de la Côte d’Ivoire et favoriser la création de richesses au profit des acteurs du tourisme et des populations ».

Il a présenté le projet « Sublime Côte d’Ivoire » qui est la stratégie de développement touristique dont s’est doté le gouvernement ivoirien. Le pays développe aujourd’hui un nouveau leadership en matière de tourisme et envisage d’investir plus de 3.000 milliards Fcfa dans le secteur d’ici à 2025.

M. Siandou a été par ailleurs reçu par le secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili. Cette visite de courtoisie et d’amitié a été l’occasion de renforcer les liens existants entre l’OMT et la Côte d’Ivoire.

Le secrétaire général de l’organisation, Zurab Pololikashvili, a réaffirmé son soutien dans la mise en œuvre de la stratégie « Sublime Côte d’Ivoire » et s’est enquis de l’état d’avancement des projets en cours.

Il a félicité le ministre ivoirien du Tourisme et des loisirs pour avoir posé la candidature de la Côte d’Ivoire au Conseil exécutif de l’OMT et s’est réjoui de voir le pays occuper les premiers plans de l’organisation.

La 10ème édition du Forum touristique sur les investissements et les opportunités d’affaires en Afrique (Investour), est conjointement organisée par l’OMT, la Foire internationale du tourisme (FITUR), et Casa Africa (Représentant du gouvernement espagnol).

Ce forum, prévu le 24 janvier 2019 à la FITUR, à Madrid, en Espagne, vise à stimuler le développement du tourisme durable, attirer les investissements et à booster l’entrepreneuriat en Afrique. L’événement comprend deux sessions : des tables rondes et des rencontres B to B.